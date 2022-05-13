Bilim İnsanları Ay Toprağında Bitki Yetiştiriyorlar

Bilim adamları ilk kez ABD uzay ajansı NASA'nın uzun zaman önce ay yürüyüşçüleri tarafından toplanan ay toprağında tohum yetiştirdiler; bu, diğer dünyalardaki insan karakollarını desteklemek için dünyevi bitkileri kullanma vaadini müjdeleyen bir başarı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar Perşembe günü yaptıkları açıklamada, her biri 1969 ve 1972'deki Apollo misyonları sırasında alınan küçük bir malzeme örneği taşıyan 12 küçük zımba büyüklüğündeki konteynere Arabidopsis thaliana (bir tür tere) adı verilen küçültülmüş çiçekli bir otun tohumlarını ektiklerini söyledi.

Ay regoliti olarak da bilinen Ay toprağı, Dünya'daki topraktan büyük ölçüde farklı olan keskin parçacıklara ve organik madde eksikliğine sahiptir.

Bu nedenle tohumların çimlenip çimlenmeyeceği bilinmiyordu. Ancak, iki gün sonra filizlendiler ve büyüdüler.

"Yeşil filizlerin bolluğunun tüm örneklerin üzerine döküldüğünü ilk gördüğümüzde, nefesimizi kesti" diyor Florida Üniversitesi Disiplinlerarası Biyoteknoloji Araştırma Merkezi müdürü ve İletişim Biyolojisi dergisinde yayınlanan çalışmanın eş lideri bahçecilik bilimleri profesörü Anna-Lisa Paul.

"Bitkiler ay regolitinde yetişebilir. Bu basit bir ifade çok büyük ve Ay'da ve muhtemelen Mars'ta bulunan kaynakları kullanarak gelecekteki keşiflere kapı açıyor "diye ekledi.

NASA, Ay'da kalıcı insan varlığına göz kulak oluyor

NASA, Artemis programının bir parçası olarak Ay'a geri dönmeye hazırlanıyor ve yüzeyinde kalıcı bir insan varlığı oluşturmak için uzun vadeli bir hedef oluşturuyor.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Bu araştırma, NASA'nın uzun vadeli insan keşif hedefleri için kritik öneme sahip" dedi. "Derin uzayda yaşayan ve faaliyet gösteren gelecekteki astronotlar için gıda kaynakları geliştirmek için Ay ve Mars'ta bulunan kaynakları kullanmamız gerekecek."

Araştırmanın aynı zamanda NASA'nın "bitkilerin Dünya'daki gıda kıtlığı çeken bölgelerdeki stresli koşulların üstesinden nasıl gelebileceğini anlamamıza yardımcı olabilecek tarımsal yeniliklerin kilidini açmak için" nasıl çalıştığının bir örneği olduğunu da sözlerine ekledi.

İlk başta, regolitte ekilen tohumlar (çoğunlukla ezilmiş bazalt kayalardan oluşan) ile Dünya'dan gelen volkanik külde karşılaştırmalı çalışma için ekilen diğerleri arasında büyümenin ilk aşamalarında dışa dönük bir fark yoktu. benzer mineral bileşimi ve parçacık boyutu.

Ancak zamanla karşılaştırma bitkilerinde farklılıklar ortaya çıktı. Ay toprağına ekilenlerin büyümesi daha yavaştı ve genellikle daha küçüktü, daha bodur köklere sahipti ve sağlıklı büyümenin tipik olmayan daha küçük yaprakları ve derin kırmızımsı-siyah renklenme gibi stresle ilgili özellikleri sergilemeye daha yatkındı.

Ayrıca, tuz, metal ve oksidasyona karşı bitki reaksiyonlarına benzer şekilde, stresin göstergesi olan gen aktivitesini de gösterdiler.

Paul, "Bitkiler regolitte yetişebilse de, bunu yapmak için metabolik olarak çok çalışmak zorunda kaldılar" dedi.

Ancak araştırmacılar, büyüdükleri gerçeğinin dikkat çekici olduğunu vurguladı ve sonuçların bir gün doğrudan Ay'da bitki yetiştirmenin mümkün olabileceğini, gelecekteki uzay misyonları masraflarından tasarruf etmenin ve daha uzun yolculukları kolaylaştırmanın mümkün olabileceğine dair umut verdiğini söyledi.