Devletin Verdiği Bu Yardımları Milyonlarca Kişi Bilmiyor! Karşılıksız 40 Bin Lira Almak Mümkün

Devlet, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan ve yaşamını idame ettirmekte güçlük çeken vatandaşlarımıza birçok yardım sağlamaktadır. Bu yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere devlet kurumları aracılığıyla verilmektedir. Bazı yardımlar için vatandaşların kendileri başvuruda bulunması gerekmekte iken bazı yardımlar ise otomatik olarak sağlanmakta ve ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmaktadır. Devlet tarafından sağlanan yardımların çoğunda, hanede kişi başına düşen gelir miktarı dikkate alınmaktadır. Pek çok kişinin haberdar olmadığı bu yardımlardan bazılarına haberimizde değineceğiz.

BARINMA YARDIMI

Devletimiz, vatandaşlarımıza tadilat, tamirat ve yeni ev yapımı için ücretsiz destek sağlamaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın verdiği bu destekle, vatandaşlara 40 bin liraya kadar maddi destek imkanı verilmektedir. Prefabrik ev yapacak vatandaşlara 30 bin lira destek verilirken betonarme ev yapacak vatandaşlara 40 bin lira ve evlerini onarmak isteyen vatandaşlara 20 bin lira nakit yardımı yapılmaktadır. Ayrıca evdeki eşyalarını yenilemek isteyen vatandaşlara da 5 bin lira nakit yardımı verilir. Söz konusu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve bir dilekçe ile vakıflara başvuruda bulunmalıdır.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarını ödemelerinde yardımcı olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından maddi destek sağlanmaktadır. Bu destek miktarı, hane halkındaki kişi sayısına göre çeşitlilik göstermektedir. Muhtaç durumda olan 1-2 kişilik hanelere 75 kWh, 3 kişilik hanelere 100 kWh, 4 kişilik hanelere 125 kWh ve 5 veya daha fazla kişilik hanelere 150 kWh elektrik için nakdi destek verilmektedir.

Destek tutarı 2023 yılında en fazla 260 lira olarak belirlenmiştir. İhtiyaç sahibi vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve elektrik faturasıyla birlikte PTT şubelerine başvurarak veya yaşadıkları ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe vererek bu yardımdan yararlanmak için taleplerini iletebilirler. Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin karşılaması beklenen tek koşul, hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olmasıdır, bu koşulu karşılayan kişilere yardım yapılır.

Aylık olarak yapılan bu ödemelerin 2023 yılı için belirlenen miktarları şu şekildedir;

1-2 kişilik hanelere aylık (75 kilovatsaat) 130,09 TL,

3 kişilik hanelere aylık (100 kilovatsaat) 173,46 TL,

4 kişilik hanelere aylık (125 kilovatsaat) 216,82 TL,

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık (150 kilovatsaat) 260,19 TL’dir.

KRONİK HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen elektrik desteğinin yanı sıra kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşamak zorunda olan hastaların da aylık elektrik faturasının 300 lirasına kadar olan kısmı devlet tarafından ödenecektir. Buna ek olarak, bu kişilerin önceden ödenmemiş elektrik borçları varsa bu borçlar da devlet tarafından karşılanır.

HASTALIK YARDIMI

Tüberküloz ve SSPE hastalığına sahip olan ve maddi yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara, düzenli olarak aylık 3.336 lira ödeme yapılır. Ayrıca, silikozis hastalığı nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 15'ini kaybedenlere de belirli miktarlarda ödeme yapılır. Yapılacak olan ödeme hastalığın ağırlık derecesine göre değişmektedir.