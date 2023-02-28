Son dakika… Banka kartı, Kredi kartı, Banka hesabı olanlara 15.000 TL ödeme olacak!

Banka kartı ve kredi kartı kullanan vatandaşların banka hesaplarına 15.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Banka kartı ve kredi kartı kullanan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, 15 bin TL kadar ödeme alabiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda sizlere ihtiyaç kredisi ödemesi verecek olan bu banka üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredinizi hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Denizbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 15000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşların bankalarla, düzenli olarak kullanması durumunda işlemleri yapılıyor. Denizbank üzerinden kullanmış olduğunuz kredi kartı ve bankamatik kartı varsa, banka şubelerine gitmeden de hesaplarınıza ödeme alabilir ve dilediğiniz zaman bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank, hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular, kredi olarak hesabınıza geri yatacak!

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi, deniz mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Denizbank, hesabı olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa hemen müşteri hizmetleri numarasını arayarak, internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve buralardan kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişiler hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplarına yatırarak kullanabiliyor.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bankadan hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Denizbank, mobil uygulaması haricinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yaparak bu kredilerden faydalanabilirsiniz. 15 bin TL kredi ödemesi almanız durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacak ve bankalar, sizlere bu kredilere hemen aynı gün içinde hesaplarımıza yatırarak kullandıracaktır.