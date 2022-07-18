Devlet Kurumuna Başvuru Yapan Vatandaşlara Anında 55.000 TL Nakit Desteği!

PTT’nin Aktifbank ile kurmuş olduğu işbirliği hafta sonunda bütün şubelerin de bankacılık hizmetlerini detaylı olarak sunuyor. Sunmuş oldukları bankacılık hizmetlerinin yanı sıra farklı kredi ürünlerini de detaylı olarak sunmaya başlamış olan PTT şubeleri; farklı kesimlerin talep ve ihtiyaçlarına uygun şekilde kredi kampanyaları da hazırlamaya başladı. Hazırlamış olduğu son kampanya doğrultusunda 30.000 TL üst limitli olarak 36 ay vade seçeneği ile krediyi, teminatsız ve kefilsiz şekilde kullanabiliyor.



Banka tarafından sağlanacak olan krediler; Aktifbank kapsamında N Kolay kredi doğrultusunda sağlanıyor. Buna karşın olarak yapılacak olan başvurular PTT şubeleri tarafından işleme alınıyor. Yine PTT hesaplarına aktarılmış olan kredinin, yapılacak olan geri ödemelerini de yine PTT hesaplarınız ve de şubeler aracılığı ile yapabiliyorsunuz. Nakit ihtiyacı oluşanların ürünleri ve kredi kampanyaları arasına seçim işlemi yaparken; kesinlikle ön şartsız ve kefilsiz sunulmuş olan bu kredi kampanyasında detaylarını incelemenizi tavsiye ediyoruz. PTT kapsamında Aktifbank ile size sunulan bu nakit desteğini tamamen kefilsiz ve şartsız şekilde temin edebilirsiniz. Üstelik 36 ay vadeye kadar verebileceğiniz krediniz ile sıkıntı çekmeden kredinizi ödeyebilirsiniz.



PTT Aktifbank İle N Kolay Kredi Kampanyasının Detayları



PTT tarafından sunulmuş olan farklı kredi kampanyaları ve ürünleri yer alıyor. Lakin bütün kredi türlerinde PTT’nin aylık şekilde paraya alması ön koşullardan birisi. Detaylı olarak hazırlanmış olan bu kampanyada, başka herhangi bir ön şart bulunmuyor. Kredi ihtiyacı olan ve 18 yaşını doldurmuş kişiler kredi için başvuruda bulunabiliyor. Bu şartların yanı sıra başvuruda bulacak olan vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması da şart. 30.000 TL üst limitli olan bu kredi kampanyasının kapsamında PTT’de herhangi bir teminat ya da kefil şartı istenmiyor. Vatandaşlar PTT’ye giderek 30.000 TL’ye kadar kullanabilecek olduğu krediyi 36 vade seçeneği ile düşük bir faiz onur oranıyla alabiliyorlar. PTT’nin bu kampanyada sunmuş olduğu faiz oranı ise %3,99. Bütün PTT şubelerine kimlik kartınız ile beraber giderek başvuruda bulunabiliyorsunuz. Yapmış olduğunuz başvuruların sonucu ise aynı gün içerisinde netleşerek tarafınıza iletiliyor. Kredinizi başvurunuz onaylandıktan sonra çekip hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz.



PTT Aktifbank İle N Kolay Kredi Kampanyasının Geri Ödeme Örneği

Kampanya ile teminatsız ve kefilsiz bir şekilde PTT aracılığı ile toplamda 10.000 TL tutarında kredinizi kullandığınızda 36 ay vadede geri ödemeler yapabilirsiniz. Aylık eşit bir şekilde taksitle geri ödeme tutarı sizlere 603,37 TL oluyor. Çekmiş olduğunuz kredinin tek seferlik ve kullanım esnasında kredinin içerisinden tahsil edilecek bir şekilde 55 TL bir tahsis ücreti alınıyor. Kredi aynı zamanda 12 ya da 24 ay vade seçeneği ile de rahatlıkla alınarak kullanılabiliyor. Kullanabilecek olduğunuz kredi tutarının en üst limiti ise bu kampanya doğrultusunda 30.000 TL olarak belirtilmiş. Kampanyanın bitiş tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmış durumda değil. Nakit ihtiyacınız oluştuğu zaman teminatsız, kefilsiz ve ön şartsız olarak sunulmuş olan bu kredi ürünü mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. PTT şubelerine yalnızca kimliğiniz ile beraber giderek sadece birkaç dakika içerisinde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu tamamladığımızda aynı gün içersinde onaya düşen kredinizi çekerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer hızlı ve kefilsiz / şartsız bir şekilde kredinizi çekmek istiyorsanız; bu kredi tam olarak size göre olabilir.