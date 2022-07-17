Hesaplara Yansıdı! Emekli Bayramdan Sonra Alacağı Ödemeler İçin Hesaplarını Kontrol Ediyor

Emekli maaş hesabınız üzerinden, bayramdan sonra verilecek ihtiyaç kredisi kampanyaları son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Temmuz zammı sonrasında emekli maaşlarında artışa giden bankalar nakit ihtiyacı olan kişileri hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sunmaya devam ediyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurumuzu gerçekleştirerek, kredi alabilecek ve onaylanan kredi tutarına, istediğiniz zaman aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar yapılacak olan bu kredi kampanyalarına hem kamu bankalarından hem PTT'den hem katılım bankalarından hem de özel bankalar üzerinden alabileceğinizi söylemek isteriz.

PTT ÜZERİNDEN NAKİT ÖDEMESİ

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, nakit başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden mesaj atabilir. Ptt yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 30 50 numarasına gönderirseniz PTT üzerinden nakit kredi başvurusu olup olamayacağınız hakkında bilgileri görebilir ve onaylanan tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz.

HALKBANK EMEKLİ KREDİSİ

Kamu bankası olan Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Kamu bankası olan Halkbank üzerinden emekli kredisi başvurusu yapmak için emekli maaşınızın bu banka üzerinden alınması gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yapılarak, 50000 TL kredi imkanı sağlanacaktır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KREDİSİ

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar da Halkbank üzerinde olduğu gibi banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilir veya internet sitesine giriş yaparak buradan kredi imkanından faydalanabilir. Emekli maaşını alan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapmış oldukları başvurular sonrasında kredi onayı almaları ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına ödeme alabileceklerdir. Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar için 50000 TL 36 ay vadeli 100000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 100 bin TL üzerindeki ihtiyaç kredilerinde ise 12 ay vadeli olarak sizlere ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi, aynı anda ödenmektedir.