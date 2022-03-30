Devlet Elektrik Faturası Desteği Dağıtıyor! Başvuru Yapana Fatura Desteği Ödenecek!

Son zamanlarda elektrik faturalarının kabarık gelmesi birçok hanenin bu elektrik faturasını ödemesini bir hayli zorlaştırdı. Bununla beraber kış ayının da sert geçmesi vesilesi ile elektrik faturaları kabardı. İşte bu zor zamanlarda devlet elektrik faturalarına destek vermeye başladı. Sizler de elektrik faturasını ödemekte zorlanıyorsanız bu başvuruyu mutlaka yapmalısınız.

Elektrik Faturası Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektrik faturalarının fazla gelmesinden sonra birçok aile elektrik faturasını ödemekte zorlandı. Devlet bu açıdan zor durumda kalan aileler için belirli bir miktarda destek sağlamaya devam ediyor. Belirli şartları sağlayan kişiler düzenli olarak bu destekten fayda sağlıyorlar. Bu destekten faydalanmak için ise elektrik faturası ve TC kimliğiniz ile sizlere en yakın PTT şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Bu destekten faydalanmak için ise bazı şartları taşıyor olmanız gerekiyor,

Elektrik Faturası Desteği İçin Hangi Şartları Sağlamak Gerekiyor?

Elektrik faturası desteği için devletin istediği bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar ise şunlardır. Eşi vefat etmiş olan bayanlar, muhtaç durumda olan asker aileleri, öksüz ya da yetim olan çocuklar, birden fazla doğum yapmış olan anneler, kronik bir rahatsızlığı bulunan kişiler, engelli aylığı alan kişiler, 65 yaş üstü bulunan kişiler bu program çerçevesinde fayda sağlayabilirler.

Elektrik Faturası Desteği Ne Kadardır?

Elektrik faturası desteği fatura ödemekte zorlanan kişiler için vardır. Bu desteğe hak kazanmak için devletin belirlediği bazı kriterleri taşımak ve gerçekten de desteğe ihtiyacı bulunmak gerekiyor. Bu destek ise 103 TL ile 206 TL arasında değişiyor. Örneğin dört kişilik bir ailede elektrik faturası destek ödemesi yaklaşık olarak 171 TL civarındı ödeniyor.

Yapılması gerekenler ise sizlere en yakın bir ptt şubesine gitmek. Süreci takip eden günlerde ise hak kazandığınıza dair bir bildirim gelecektir. Kronik hastalığı olan kişiler ise evden çıkmadan PTT nin internet sitesi üzerinden online olarak başvuruda bulunabilirler. Elektrik ödemesi tutarı ise tam olarak evde kaç kişi yaşadığı ile alakalı olarak ödenmektedir. Sizlerde bu yardımlardan fayda sağlamak için belirlenen şartlar çerçevesinde başvurabilirsiniz.