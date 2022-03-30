SON DAKİKA: Beklenen Yardım Paraları Hesaplara Yatmaya Başladı 

Yüzlerce insanı ilgilendiren ve banka hesaplarına yatması merakla beklenen yardımlar ilgili kişilerin hesaplarına yattı. Uzun süredir merakla beklenen ve yardım almak isteyip de başvuran kişilerin bakıma muhtaçlık yardım paraları hesaplarına yattı. Başvuranların her ay aldıkları yardım paraları bu ay da kayıtlı olan banka hesaplarına yattı.

Devlet Kimlere Yardım Parası Veriyor?

Bilindiği üzere yardıma muhtaç kişiler belirli bakanlıklar tarafından araştırıldıktan sonra yardım maaşı bağlanıyor. Engelli bireylerin masraflarının karşılanması için ve evde bakım hizmetlerinin masraflarını karşılamak için verilen bu maaş sayesinde aileler bir nebze de olsa rahatlıyor.

Son zamanlarda bu tarz yapılan başvurular değerlendirmeye alındıktan ve araştırıldıktan sonra e devlet aracılığı ile başvuruluyor ve ay içerisinde belirlenen bir günde verilmiş olan banka hesap numaralarına belirli miktardaki yardım parası yatırılıyor. Bu yardımlar sayesinde engelli vatandaşların masrafları aileleri tarafından karşılanıyor.

Yardım Parasının Yatıp Yatmadığı Nasıl Öğrenilir?

Yardım paraları aileler için önemli bir unsurdur. Engelli ve evde bakıma ihtiyacı bulunan vatandaşların belirli ve özel masrafları vardır. Bu tür masrafların karşılanması için e devlet üzerinden başvurular evde bakım yardımı ile aileler bir nebze de olsa maddi açıdan rahatlıyorlar.

Sizler de bu tür bir yardıma ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsanız e devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu yardımın yatıp yatmadığını ise e devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. E devlet üzerinden ve aile ve sosyal hizmetler bakanlığı sayfasından takibini yapmak da mümkün hale geliyor.

Devletin Evde Bakım Parası 2022 Yılında Ne Kadar Oldu?

Bilindiği üzere evde bakım parası ve engelli yardım parası yılın ilk altı ayı sabit olacak şekilde belirlenir. Bu yıl ise ocak ayı ve temmuz ayı itibari ile her ay yatacak olan para 2.354 TL olarak belirlendi. Ayrıca sizlerde evde bakım parası ve engelli parasının yatıp yatmadığını ziraat bankasına SMS atarak da öğrenebilirsiniz. Bakiye yazarak 4747 ye SMS atarak da sorgulayabilirsiniz. Evde bakım parası ve engelli parası sayesinde birçok vatandaş maddi açıdan rahatlayıp masraflarını karşılayabilmektedir.