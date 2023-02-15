Devlet düğmeye bastı! Paraya ihtiyacı olanlara Halkbank'tan sıfır faizli 6 ay ödemesiz 225 bin TL destek müjdesi!

Paraya ihtiyacı olanlara Halkbank'tan sıfır faizli 6 ay ödemesiz 225 bin TL destek müjdesi! Devlet düğmeye bastı! Bu kampanya kadın girişimcilere yönelik olmakta ve onlara kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir. Banka bu müjdeyi resmi olarak yayınlamış girişimci kadınlara kolaylıklar sağlamayı amaçlamıştır. Kadın girişimci kredisine siz de Halk bank aracılığı ile 0 faiz fırsatından yararlanarak başvurabilirsiniz. Böylece işinizin patronu olurken faiz riski olmadan da geri ödeme yapabilirsiniz.

Bu Müjde İçin Gerekli Şartlar

Siz de iş kurmak isteyen bir kadın girişimciyseniz sıfır faizli kredilere bakabilirsiniz.

· 3308 mesleki eğitim kanunu kapsamına bağlı olarak en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olunmalıdır.

· Ustalık belgesi alanında son 1 yılda kendi alanına sahip işletme kurduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

· Uygulamalı girişimcilik eğitimini bitirenler de bu fırsattan yararlanabilir.

· Kredi vadesi süresince bu kadınlardan havale ve EFT ücreti de alınmayacaktır.

Eğer siz de tüm bu şartları sağlıyorsanız sıfır kredili faiz fırsatını kaçırmayın ve hemen ilgili bankaya başvurun. Böylece siz de bu fırsattan yararlanarak kısa sürede kendi işinizin patronu olacaksınız. Size sunulan bu avantaj cebinizi rahatlatırken birçok kolaylıklar da sunacaktır. En iyi faiz fırsatı veren halk bank fırsatlarından siz de yararlanabilirsiniz.

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