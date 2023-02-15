TC kimlik numaranıza 30.000 TL'ye kadar ödeme yatmış olabilir, Kontrol edin

Kimlik numaranızı 30000 TL kadar ödeme alıp almadığınızı kontrol ödeyebilmek için bir mesaj atmanız yeterli olacaktır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 30000 TL ödeme verecek. 30000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorsanız, şubat ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına bireysel müşteri olmanız ve kredi notunuzun yüksek olması durumunda katılabiliyorsunuz.

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak için özel bankaların kampanyalarını sürekli olarak takip etmektedir. En çok tercih edilen bankaların başında gelen yapı Kredi Bankası, mesaj atarak, sizlere ne kadar onay aldığınızı hemen gösterir.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ücretli bir mesaj atarak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeleri halinde TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi onayı alabilirler.

30000 TL kredi onayı almanız durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurunuzu sadece SMS ile değil, banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden ve bu bankada bir hesabınız var ise Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden de 7 24 yapabiliyorsunuz.