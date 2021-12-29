Devlet Destekli Bankalardan 0.49 Faizli Nakit Kampanyaları Başladı, Aralık ve Ocak Aylarında Ödenmeye Devam Edecek

Devlet destekli olarak 0.49 faiz oranları ile acil nakit kredisi kullanmak isteyen kişilere müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından verilecek olan ve aralık ayı içerisinde başlayan 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde hemen sonucunu öğrenebilecek. Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde bankalar 0.49 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsak, bazı şartlara uygun olması gerekmektedir. 0.49 faiz oranlarıyla nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, daha önce bu bankalar üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olması ve aynı zamanda maaş müşterisi olması gerekmektedir. 0.49 faiz oranları ile on bin TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olan kredi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası

0.49 faiz oranları ile nakit kredi kullanmak isteyen kişilerin tercih ettiği ilk banka Ziraat Bankası olmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan nakit kredi kampanyasına başvurunuzu banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya duyurusunda emekli olan vatandaşların emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olması şartı ile sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise en az 12 aydır aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda nakit kredi kullanacağını açıkladı. 0.49 faiz oranlarıyla kredi başvurusu yaparak, kredi onayı alamayan vatandaşlar, bankanın kendi uygulamış olduğu güncel faiz oranlarından yararlanarak daha uygun faizlerde kredi kullanabilir.

0.49 Faizli Nakit Kredi Başvuru

0.49 faiz oranları ile bankalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişiler sadece Ziraat Bankası üzerinden değil, Vakıfbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın resmi internet siteleri üzerinden yapılmaktadır. 36 ay vadeye kadar kullanabileceğiniz kredilerde banka ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacak. 0.49 faizli kredilerde, müşterilerine uygun kredi kullanacak kişiler, başvuru formunu doldurduktan sonra, hemen sonuç alacak. Onay aldığınızda bu kredileri kullanabilirsiniz.