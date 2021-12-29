Emekli Olanlara Sabah 08:45 İtibariyle En Az 500 TL Ödeme Yapılıyor, Bu Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek

Emeklilere son dakika haberi geldi. Emekli olan vatandaşlara bu sabah itibariyle 500 TL ve üzerinde emekli promosyon ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Emekli olan kişilerin SGK üzerinden almış oldukları emekli promosyonlarına bu ay içinde başvuru yapan vatandaşların hesaplarına yatıyor. Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden eğer 3 yıl boyunca maaşınızı başka bir bankaya taşımama sözü veriyorsanız, sizlerin emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden promosyon hakkınız oluyor. 500 TL 625 TL ve 750 TL'ye kadar emekli promosyon almak isteyen vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden emeklı maaş alması yeterli olacaktır. Almış olduğunuz emekli promosyonlarına geri ödemeyeceksiniz.

Bankalar üzerinden alınan emekli promosyonları vatandaşların almış oldukları emekli maaşlarına göre verilmektedir. 1500 TL'ye kadar emekli maaş alan kişilere 500 TL ile 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaş alan kişilere 625 TL 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alan kişilere ise 750 TL emekli promosyonu verilmektedir.

Banka Hesaplarını Kontrol Edin!

Emekli promosyonu almak isteyenler başvurularını bu ay içerisinde yapmış, kisi, banka hesaplarına 500 TL ile 625 telli veya 750 TL ödeme yapacak. Emekli maaşınız üzerinden verilecek olan bu emekli promosyonlarında banka hesabınıza yatması durumunda, ATM üzerinden hemen istediğiniz zaman çekebilirsiniz.

Bankalar üzerinden en az limit de 500 TL'ye kadar emeklı promosyonu alıp almadığınızı öğrenmek istiyorsanız, başvuru sonrasında bankanız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte banka hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Genellikle maaş aldıktan sonra vatandaşların hesabına yatan emekli promosyonları internet bankacılığı internet sitesi, Müşteri Hizmetleri ve banka ATM'si üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. Hesabınıza yatan parayı da ATM üzerinden çekebilir veya harcamanızı internet bankacılığı üzerinden de yapabilirsiniz.

Kampanya detayları hakkında bilgileri öğrenmek istiyorsanız ve emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerine taşımak istiyorsanız, bankaların müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya size en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'a emekli maaşlarını taşıyan vatandaşlar, sadece emekli promosyonu değildi, ayrıca bankanın emekliler için yapmış olduğu diğer kampanyalarına katılarak ihtiyaç kredisi kullanabilir.