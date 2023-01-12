Devlet destek ödemeleri güncellendi! 550 TL, 1.200 TL ve 1.800 TL ödemeler 18-19 ve 20 Ocak'ta hesapta!

550 TL, 1.200 TL ve 1.800 TL ödemeler 18-19 ve 20 Ocak'ta hesapta! Devlet destek ödemeleri güncellendi! Türkiye’de ekonomi krizinin yaşanması ile devlet desteği ön plana çıkmaya başladı. Sosyal yardım bütçesi arttıkça ihtiyaç sahipleri ekonomik sıkıntı çekmeye başladı. Dolayısıyla vatandaşlar da hangi yardımları alabileceğini merakla araştırıyor.

Aile Bakanlığı, Sosyal Yardım Programları Duyurdu!

Aile Bakanlığı tarafından sosyal yardım programları açıklandı. Aile Bakanlığı, ayrı ayrı programlar düzenleyerek vatandaşların yardım almasını amaçlıyor. Her ay milyarlarca vatandaş sosyal yardımlardan faydalanacak. Bu sayede yapılacak sosyal yardım ile ihtiyaç sahiplerine az da olsa bütçe katkısı yapılacak.

Engelli ve Ailelerine Devlet Desteği!

18 yaşından küçük engelli çocukların aileleri için devlet aracılığıyla sosyal yardım verilecek. Ancak engelli olan çocuğun engellilik oranı %40 ve üzeri olmalıdır. Hane içerisinde kişi başın ortalama gelirin 1.833 TL’den az olması gerekiyor. Tüm koşullar sağlandığı zaman ayda 1.226 TL para yardımı yapılacak. Bununla beraber sosyal yardım alacak ailelerin herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması şartı bulunuyor.

İşe Yeni Girenlere ve İş Görüşmesine Gidenlere Devlet Desteği Verilecek!

18 ile 55 yaş arası çalışabilir durumda olan kişiler İŞKUR üzerinden devlet desteği alabilir. İş görüşmesine giden ve yeni bir işe başlayan vatandaşlar 1.833 TL sosyal yardım ödemesi alacak.

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