Fırsatı kaçıran kafasını duvarlara vurur! 5 litrelik ayçiçek yağında görülmemiş kampanya! Yeni yıla özel başladı! Marketlerin çoğu Ocak ayında bazı ürünlerin fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu gelişmenin akabininde ayçiçek yağı fiyatları da merak konusu oldu. Fiyatların son halini editörlerimiz sizin için araştırdı.

5 litrelik ayçiçek yağında görülmemiş kampanya! Yeni yıla özel başladı. Fırsatı kaçıran kafasını duvarlara vurur. Ocak ayıyla birlikte ayçiçek yağı fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Bu bağlamda marketlerde fiyat sabitleme kararı aldı. İşte ayçiçek yağı fiyatlarında son durum

OCAK 2022 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Turna 5 lt Ayçiçek Yağı

219,90 TL

43,98 TL/lt

Sırma 5 lt Ayçiçek Yağı

45,00 TL/lt

Aysan 5 lt Ayçiçek Yağı

255,61 TL

51,12 TL/lt

Ödenay 5 lt Ayçiçek Yağı

169,39 TL

33,88 TL/lt

Rozana 5 lt Ayçiçek Yağı

199,98 TL

Evin 5 lt Ayçiçek Yağı

219,90 TL

43,98 TL/lt

Olin 5 lt Ayçiçek Yağı

43,18 TL/lt

Turna Pet 5 lt Ayçiçek Yağı

224,90 TL

Zade 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

228,90 TL

45,78 TL/lt

Evin 5 lt Ayçiçek Yağı Pet

197,03 TL

Salat 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı

240,00 TL

48,00 TL/lt

Bizim 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı

189,90 TL

37,98 TL/lt

Tmo Teneke Ayçiçek Yağı 5 lt

135,00 TL

27,00 TL/lt

Karadenizbirlik 5 lt Ayçiçek Yağı(Pet)

255,00 TL

51,00 TL/lt

Biryağ 5 lt Ayçiçek Yağı Teneke

193,00 TL

38,60 TL/lt

Carrefour 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

149,50 TL

29,90 TL/lt

Safya 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

217,82 TL

43,56 TL/lt

Trakyağ 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

230,00 TL

46,00 TL/lt

Zade 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı

237,90 TL

47,58 TL/lt

Orkide Ayçiçek Yağı Pet 5 lt

326,50 TL

65,30 TL/lt

Trakyağ 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı

229,90 TL

45,98 TL/lt

Kırlangıç 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

189,90 TL

37,98 TL/lt

Bizim 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

244,50 TL

48,90 TL/lt

Kırlangıç 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı

199,95 TL

39,99 TL/lt

Vera 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

149,00 TL

29,80 TL/lt

Çotanak 5 lt Ayçiçek Yağı Pet

187,14 TL

37,43 TL/lt

Aytaç Teneke 5 lt Ayçiçek Yağı

184,90 TL

36,98 TL/lt

Yudum 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı

179,90 TL

35,98 TL/lt

Emek Ayçiçek Yağı 5 lt Pet

154,90 TL

Oruçoğlu 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı

219,66 TL

43,93 TL/lt

Besler 5 lt Ayçiçek Teneke Yağı

185,90 TL

37,18 TL/lt

Orkide 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

210,00 TL

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