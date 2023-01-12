5 litrelik ayçiçek yağında görülmemiş kampanya! Yeni yıla özel başladı! Fırsatı kaçıran kafasını duvarlara vurur!
Artan enflasyon nedeniyle her üründe yaşandığı gibi ayçiçek yağı fiyatlarında da artış yaşandı.
Fırsatı kaçıran kafasını duvarlara vurur! 5 litrelik ayçiçek yağında görülmemiş kampanya! Yeni yıla özel başladı! Marketlerin çoğu Ocak ayında bazı ürünlerin fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu gelişmenin akabininde ayçiçek yağı fiyatları da merak konusu oldu. Fiyatların son halini editörlerimiz sizin için araştırdı.
5 litrelik ayçiçek yağında görülmemiş kampanya! Yeni yıla özel başladı. Fırsatı kaçıran kafasını duvarlara vurur. Ocak ayıyla birlikte ayçiçek yağı fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Bu bağlamda marketlerde fiyat sabitleme kararı aldı. İşte ayçiçek yağı fiyatlarında son durum
OCAK 2022 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Turna 5 lt Ayçiçek Yağı
219,90 TL
43,98 TL/lt
Sırma 5 lt Ayçiçek Yağı
45,00 TL/lt
Aysan 5 lt Ayçiçek Yağı
255,61 TL
51,12 TL/lt
Ödenay 5 lt Ayçiçek Yağı
169,39 TL
33,88 TL/lt
Rozana 5 lt Ayçiçek Yağı
199,98 TL
Evin 5 lt Ayçiçek Yağı
219,90 TL
43,98 TL/lt
Olin 5 lt Ayçiçek Yağı
43,18 TL/lt
Turna Pet 5 lt Ayçiçek Yağı
224,90 TL
Zade 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
228,90 TL
45,78 TL/lt
Evin 5 lt Ayçiçek Yağı Pet
197,03 TL
Salat 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
240,00 TL
48,00 TL/lt
Bizim 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
189,90 TL
37,98 TL/lt
Tmo Teneke Ayçiçek Yağı 5 lt
135,00 TL
27,00 TL/lt
Karadenizbirlik 5 lt Ayçiçek Yağı(Pet)
255,00 TL
51,00 TL/lt
Biryağ 5 lt Ayçiçek Yağı Teneke
193,00 TL
38,60 TL/lt
Carrefour 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
149,50 TL
29,90 TL/lt
Safya 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
217,82 TL
43,56 TL/lt
Trakyağ 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
230,00 TL
46,00 TL/lt
Zade 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
237,90 TL
47,58 TL/lt
Orkide Ayçiçek Yağı Pet 5 lt
326,50 TL
65,30 TL/lt
Trakyağ 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
229,90 TL
45,98 TL/lt
Kırlangıç 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
189,90 TL
37,98 TL/lt
Bizim 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
244,50 TL
48,90 TL/lt
Kırlangıç 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
199,95 TL
39,99 TL/lt
Vera 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
149,00 TL
29,80 TL/lt
Çotanak 5 lt Ayçiçek Yağı Pet
187,14 TL
37,43 TL/lt
Aytaç Teneke 5 lt Ayçiçek Yağı
184,90 TL
36,98 TL/lt
Yudum 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
179,90 TL
35,98 TL/lt
Emek Ayçiçek Yağı 5 lt Pet
154,90 TL
Oruçoğlu 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
219,66 TL
43,93 TL/lt
Besler 5 lt Ayçiçek Teneke Yağı
185,90 TL
37,18 TL/lt
Orkide 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
210,00 TL
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