Halkbank Bombayı Patlattı: Esnaf Kredisi Hizmetinizde! Kornavirüsü pandemisi süreci içerisinde zorlu günlerden geçen esnafların özellikle de bankalardan kredi çektikleri ve bu kredi taksitlerini ödemekte zorluk çektikleri görüldü.

Bunun üzerine esnaflara yönelik belirli dönemlerde başlattığı esnaf kredileri ile adından söz ettiren Halk Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamalara göre esnaflar için borç kapatmak kredisi adı altında 100.000 TL'ye kadar esnaf kredisi verilecek.

Halkbank 100.000 TL esnaf kredisi kampanyası detayları neler?

Esnaf sektöründe herhangi bir iş yerine sahip olup koronavirüsü pandemisi ile beraber kepenk kapatan vatandaşlar, Zorlu günlerden geçmeye, faturalarını dahi ödemekte zorlanmaya, borçlarını kapatmakta perişan olmaya başladı. Böyle bir durumda Halkbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların esnaf kredisi adı altında diğer bankaların tamamına bulunan borçlarının tamamı kapatılacak ve sadece bir tek kalem üzerinde borçlu olup uygun faiz oranları ile 24 aylık vade seçeneği şeklinde işlemlerin gerçekleştirilmesi sarılacak.

· Halkbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre esnaflara 100.000 TL tutarında esnaf kredisi verilecek!

· Esnafların Halk Bankası'ndan alacakları 100.000 TL tutarında esnaf kredisini geri ödeme vade sayısı 24 ay olarak açıklandı!

· Halkbank esnaf kredisi kampanyasına katılım sağlayacak vatandaşların aylık ödemeleri gereken faiz tutarı %1.87 olacak.

· Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların vergi levhaları ve gelir belgeleri ile kimlik numaralarının olduğu kimlik kartlarını aldıktan sonra en yakın Halkbank şubesine uğramaları gerekir.