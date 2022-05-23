Asker Ailelerine Müjde! 12 Ay Boyunca Ödenecek, En Geç Ayın 28'ine Kadar Hesapta Olacak! Gelir durumu iyi olmayıp maddi problem yaşayan asker yakınlarına 1.100 TL ödeme yapılacak! Devlet, askerlik vazifesini yerine getiren er ve erbaşların ailelerine yardımcı olmaya karar verdi. Özellikle de sınır bölgelerinde riskli yerlerde askerlik vazifesini yerine getiren ailelerin maddi durumu iyi olmayan kişilere destek sunulacak. Ise karşınızda 12 ay boyunca ödenecek yardım ile ilgili detaylar ve çok daha fazlası haberimize...

1.100 tutarında nakit desteğinin koşulları ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre zorunlu askerlik hizmetini yerine getirin er ve erbaşların ailelerine destek sunulacak. Bu nedenle belirlenen kriterler söz konusu olacak. Buna göre ailede kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin 1/3’ünü geçmemesi şartı aranıyor. Ödemeler ise en geç ayın 28'ine kadar hesaplara yatacak.

Devlet, 12 Ay Boyunca Aylık 1100 TL Nakit Desteği Verecek!

Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek kişilerin bir yerde çalışması, bu desteği almasına engel teşkil ediyor. Aynı biçimde boşanan eş, bu destekten faydalanamıyor. Ailenin muhtaç durumu açısından gelir testi yapılıyor ve yine aynı biçimde anne ve baba, huzurevinde ise yine bu yardım ödemesi kendilerine yapılamıyor.

Yapılacak Nakit Destek Tutarı, Askerlik Yapılan Yere Göre Değişiyor!

Askerlik vazifesinin yapıldığı yerin zorluk koşullarına ve ailenin muhtaçlık oranına bağlı bir şekilde verilecek nakit destek tutarında değişiklik olabiliyor. Aynı biçimde asker aile yardımında çocuklara da 150TL tutarında bir ödeme yapılıyor.