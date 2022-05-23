18.000 TL ihtiyaç kredisi alacaklar müjde: 3 ay ertelemeli ve sıkıntısız onay imkanı o bankada

Nakit Problemi Yaşayanlar O Bankaya Akın Ediyor, 18 Bin TL'yi Anında Alıyorsunuz ve 3 Ay Boyunca Tek Kuruş Dahi Ödemiyorsunuz!

Vakıfbank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden bu sabah peş peşe yapının açıklamalara göre bankacılık hizmetlerine ihtiyaç duyulabilecek her kesimler açısından çok çeşitli kredi finansman desteklerinin yürürlüğe konulduğu açıklandı.

Buna göre ekonomik dalgalanma yaşadığımız bu süreç içerisinde önemli bir destek fonksiyonu gören Vakıfbank hazırlamış olduğu son kampanya ile adeta göz dolduruyor.

Vakıfbank tarafından 18.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek ve 3 ay geri ödemesiz bir şekilde bu avantajdan vatandaşların faydalanması sağlanacak. Detaylar ve çok daha fazlası haberimize...

Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Yasal mevzuat hükümleri gereğince Bütün bankalar, 50.000 TL'ye kadar sundukları kredi finansman desteklerinde en çok 36 aylık vade seçeneği ile hizmet verebiliyor. Kullanılacak kredinin 50.000 TL'den daha yüksek olması durumunda ise en çok 24 aylık vade seçeneği devreye giriyor. Buna göre Vakıfbank 3 ay erteleme seçeneği ile beraber 50.000 TL'ye Varan kredilerde 36 ay ve daha da üzerinde krediler için ise 24 aylık vade seçeneği ile hizmet sunuyor. Yani 3 ay erteleme ile beraber en uzun vade 36 ayak kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla kullanılan Kredi 33 taksit ile geri ödeme işlemlerine tabi tutuluyor.

Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli Krediye Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Vakıfbank tarafından sunulan 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların öncelikli olarak cep telefonlarının mesaj bölümüne geldikten sonra kredi yazıp boşluk bırakmaları Daha sonrasında T.C kimlik numaralarını da yazdıktan sonra 57 24 numarasına kısa mesaj göndermeleri gerekir. Sadece 5 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde kredi onayının verilmesiyle beraber gerek Vakıfbank şubeleri üzerinden gerekse de mobil bankacılık uygulamaları üzerinden 18.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin alınması mümkündür.