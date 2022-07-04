Pazartesi, Salı ve Çarşamba Günleri TC Kimlik Numaranız Doğrultusunda 10 bin TL Alabileceksiniz! Destek Haberi Son Dakika Şeklinde Geldi. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TC kimlik numaranıza göre hesabınıza 10 bin TL yatırılacak. Üç gün boyunca başvuru devam edecek. Ödeme ise özel bankalar tarafından gerçekleştirilecektir. İşlemler 36 ay vadeli ve 90 gün süresince ertelemeli biçimde olacak. 10 bin TL’ye kadar nakit kredi almak isteyen kişiler banka kredi notu kontrol edilerek onay alacağından ötürü daha evvel bankalardan kredi kartı ve kredi kullanmış olmalıdır. Bankalardan kredi ve kredi kartı kullanan kişiler nakit gereksinimlerini 36 ay vadeye değin özel bankalardan alabilmiş olacaktır.

Denizbank

Denizbank aracılığı ile ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan bireyler ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa bankanın resmi sitesini ziyaret ederek buradan web kredisi için başvuru yapabilir. Denizbank internet kredisi başvurusu yapacak olanlar hızlıca kredi sonucuna ulaşmak adına kredi notlarının yüksek olması gerektiğini bilmelidir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank yaptığı bu kampanyayla beraber Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 10 bin TL’ye değin gelir belgesi istemeden ve düşük faizli olarak kredi vereceğini duyurdu. Hazırlanan bu kampanyada 10 bin TL’ye değin nakit kullanacak olanların SMS yöntemiyle başvuru yapması lazımdır. SMS ile QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için TC kimlik numaranızı 5030 numarasına göndermeyi unutmamanız gerekecektir.