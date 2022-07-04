Nakit İhtiyacı Olanlar Hesaplarınızı Kontrol Edin! 10.000 TL Hesabınıza Yatmış Olabilir

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 10 bin liraya kadar ödeme alabilecek. Ödeme almak için başvuru yapanlar anında hesaplarına yüklenecek.

Nakit gereksinimi olan vatandaşlar hesaplarınızı kontrol edin. Hesabınıza 10 bin lira yatmış olabilir. Nakit ihtiyacı için 10 bin liralık ödemeye hak kazanabilirsiniz. Başvuru işlemlerini gerçekleştirerek anında hesabınıza yatıyor.

Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, ödeme alabilmek için başvuru yapmaları yeterlidir. 10 bin lira tutarlı 36 ay vadeli ödemede ilk ödeme 3 ay ertelenebilecek. Konu ile ilgili detayları bankanın resmi internet sitesinden bulabilirsiniz. Başvuru yapmak için Yapı Kredi Bankası, kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda başvuru yapılabilecek. Başvuru yapılması için bankada hesabı bulunanlar online başvuru yapabilecek. Banka şubelerine gitmeden kampanyaya başvuru işlemleri yapabilecek. İhtiyaç kredisi kullanmak amacı ile acil ihtiyaçlarınızda kısa sürede kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, kredi notuna göre faiz oranlarından faydalandırarak en düşük faiz oranlarını uygulamaya koyuyor. Kampanyadan faydalanmak için acele edin…

İhtiyaçlarınızı karşılamak için nakit ihtiyacı olması durumunda 10 bin liraya kadar ödeme yapılacak. Kredi notunun 1200 ve üzeri olması durumunda düşük faiz oranları ile işlem yapılacağı bilgisini internet sitesinden paylaştı. Bankada hesabı olanlar için şubelere gitmeye gerek kalmadan başvuru yapma imkanı da mevcut.

Yapı Kredi Bankası Kredi Başvurusu SMS İle Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası tarafından uygulamaya koyulan 10 bin liralık ödeme için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru için SMS yöntemi kullanılabilir. SMS ile başvuru yapılarak ödemeye hak kazanabilirsiniz. Bankanın vereceği 10 bin liralık ödeme için başvuru işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, bireysel yazdıktan sonra boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını 4411 nolu numaraya mesaj olarak gönderebilirler. Kısa sürede kredi onayı alınmış olur. Kredi onayı alındıktan sonra banka şubesine giderek kredi kullanılabilir, banka şubesine gitmeden de mobil bankacılık üzerinden direkt olarak hesaba tutar aktarılabilir. Bankada hesabınızın olması durumunda işlemlerinizi online olarak gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden tutarı hesabınıza aktarabilirsiniz.