Destan Dizisi Reyting Oranları ile Şaşırttı

Salı akşamlarında Atv ekranlarında izleyici kitlesi karşısına çıkan Destan isimli yeni dizi 3. bölümünü hayranları ile buluşturdu. Bölüm sonunda ise oyuncu kadrosu ile yapımcının da reyting sonuçlarından memnun olacağı tahmin edildi. Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in başrolünde bulunduğu yapım Destan yalnızca Türkiye'de değil pek çok ülkede de büyük bir ilgi ile karşılandı. 8. yüzyılda geçen dizinin hikayesi görkemli platoda çekildi ve sahneler adından söz ettirdi.

Yetenekli isim Ebru Şahin ile birlikte Selim Bayraktar ile Edip Tepeli’nin de başrollerinde bulunduğu proje, güçlü prodüksiyonu sayesinde reyting oranlarında başarıyı elde etti. Kadın bir savaşçı olarak Türk dizi tarihine damga vuran ünlü isim Ebru Şahin, hayat verdiği karakteri ile beğeni topladı.

Diğer taraftan dizinin 3. bölümü farklı bir mesajda yayınladı ve seyirci kitlesi bu mesaja kilitlendi. Tüm kişiler kategorisinde seyircisi ile karşılaşan Destan’ın iyi bir proje olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. 3 haftadır devam eden birincilik ve bu kategoride elde edilen reyting oranları da projenin ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.

AB’de günü 5. sırada olarak bitiren dizinin 3. bölümü ABC1’de de oldukça iyi sonuçlar elde etti. Söz konusu dizinin bu kategoride 2. olması da dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi birbirinden başarılı 3 oyuncunun başrollerde bulunduğu yeni dizi Destan hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Reyting oranlarının verdiği mesaj ise oldukça net oldu ve dizinin hayran kitlesinin beğenisini gözler önüne serdi. Eğitim seviyesi ile gelir seviyesi daha düşük olan kitleyi etkileyen yeni dizi daha iyi gelir seviyesine sahip olan ve daha eğitimli izleyici grubunu çok fazla etkisi altına alamadı.