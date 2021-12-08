QNB Finansbank Ev Almak İsteyenlere Müjde Verdi, 180 Ay Vadeye Kadar Nakit Kampanyası Duyurusu Bugün Yapıldı, Son Dakika

QNB Finansbank, standart konut kredisi kampanyasını güncelledi. Konut kredisi kullanmak isteyen müşteriler, QNB Finansbank üzerinden 180 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. QNB Finansbank Konut Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır, kredi başvuru şartları nelerdir sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz. Konut kredisi kullanabilmeniz içinde bankanın belirli şartlarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor.

Bankaların konut kredisi kampanyaları, aylık veya haftalık olarak güncellenmektedir. Finansbank'ta yeni bir kredi kampanyası yaparak müşterilerine konut kredisi vermektedir. 180 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan müşteriler kredi onayını hemen alabilmektedirler. Daha önceden bu banka üzerinden alacağınız konut kredilerinde en fazla 120 ay vadeyle işlem yapabiliyordunuz. Güncellenen kampanya ile birlikte banka konut kredilerinde en fazla 180 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Ayrıca, ilk taksit ödemenizde de 3 ay erteleme imkanı sizlere sunmaktadır. Finansbank üzerinden konut kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, belirli şartları vardır. Şimdi sizlere bu şartlardan bahsetmek istiyoruz.

QNB Finansbank, standart konut kredisi başvuru şartları nelerdir?

Kredi kullanacak olan kişilerin ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve daha önceden bankalarla çalışmış olması gerekmektedir. QNB Finansbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin ten az 1100 ve üzerinde bir kredi notunun olması durumunda 180 ay vadeye kadar verilen standart konut kredisi başvurusunda onay alacaklardır. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ayrıca gelir durumu da önemli olmaktadır. Gelir belgenizi bankaya sunmalı veya krediyi ödeyebilecek güçte bir belgeyi bankaya vermeniz gerekmektedir. Evli olan kişiler ise eş rızası belgesi almaları durumunda kredi kullanabilir. Bankadan kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, eşinin sicili yüzünden onay alamayacağını da söyleyebiliriz. Eğer eşinizin bankalarla arası iyi değilse, Finansbank, sizlere kredi vermeyebilir.

QNB Finansbank Konut Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden 180 ay vadeli standart konut kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz. Bankaya giderken kimliğinizi gelir belgenizi ve alacağınız evin tapu belgelerini götürmeniz gerekiyor. Banka kredi onayı için alacağınız evin ekspertiz değerine göre, sizlere kredi verecektir. Ekspertiz değerinin %80'ine kadar kredi kullanır, geriye kalan %20'lik kısmı da bankaya teminat olarak yatırırsınız. Kredi başvurusu onay aldıktan sonra 10 gün içerisinde tüm topu işlemleri biterek kredinizi kullanmış olursunuz.