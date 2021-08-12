Son dakika: Sms ile Yapı Kredi Bankası'ndan 100.000 TL kredi dönemi başladı. SMS ile kredi başvurusu yaparak hemen onay alabileceğiniz yeni bir kampanya duyurusu paylaşıldı. Banka şartları belli oldu. SMS ile hızlı ve anında kredi alarak online kredi kampanyasına katılabilirsiniz. İşte detaylar...

SMS ile kredi, son zamanlarda müşterilerin en çok tercih ettikleri bir kredi başvuru yöntemidir. Çünkü bu kredi başvurusu ile bankaya gitmeden hemen cep telefonunuzdan ne kadar onay alacağınızı görebiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda attıkları mesaja olumlu yanıt gelecektir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra SMS ile sonuç gelir ve krediniz olumlu/olumsuz mesajı alırsanız. Eğer krediniz olumsuz ise bu sizin Kredi siciliniz yüzünden olumsuz oldu anlamına gelmektedir. Bankadan SMS ile kredi alabilmeniz için bazı şartlar vardır. Şimdi sizlere bu şartları ve ardından 44 11 SMS kredisi nasıl yapılır bunun bilgilerini vereceğiz.

Yapı Kredi SMS kredi için başvuru şartları nedir?

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptığımız zaman uygun faizler ile hemen kredinizi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapan müşteriler kredi notu en az 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca diğer bankalardaki borçları düzenli olarak ödenmiş olması bir gün bile gecikme olmaması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak kişi 18 yaşından büyükse ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa onay olabilecektir.

Kredi başvurusu sonrasında banka size hızlı değerlendirme yapacak ve SMS ile sonuç bildirecektir. Eğer şartları uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvurumuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası sms kredi nasıl alınır?

44 11 numarasına mesaj atmak istiyorsanız cep telefonumuzda ücretli bir mesaj atacaksınız. Cep telefonumuzun Mesaj kısmına girip büyük harflerle BİREYSEL yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boş mu bırakın ve aylık gelir yazarak 4411 numarasına gönderin. Burada dikkat etmeniz gereken yazacağınız aylık gelir olacaktır. Çünkü kredi onayı aldığınız zaman o yazdığınız aylık gelir tutarında bir belgeyi bankaya vermeniz gerekiyor.

Maaş bordrosu veya alacağınız maaş yazısı tutarını mesajda yazdığınız tutar kadar bankaya vermeniz gerekmektedir. Onay geldikten sonra banka 100 bin TL'ye kadar sizlere kredi kullandıracaktır. Kredi kullanmak için size en yakın Yapı Kredi Bankası şubelerine gidebilirsiniz.