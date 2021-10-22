Eda Ece O Oyuncuyu Çok Beğeniyor!

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, Fox TV ekranlarında her hafta seyirci karşısına çıkıyor ve sergilediği performansıyla adından söz ettiriyor. Yasak Elma dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Yıldız karakterine hayatı vererek seyirci kitlesinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu, sıklıkla magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü isim son olarak YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılım gösterdi ve samimi açıklamalar gerçekleştirdi. Programda çarpıcı ifadeler kullanan yetenekli oyuncu Eda Ece açıklamaları ile geceye damga vurdu.

Dizideki rol arkadaşı olan Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin’e övgüler yağdıran Eda Ece, Tekin'in gerçek ünlü olduğunu söyledi. Rol arkadaşı ve aynı zamanda da yakın arkadaşı olan Şevval Sam'ın oğlu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Ece, açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı. Tarık Emir Tekin’in Sadakatsiz dizisinde rol alması ve sergilediği performans ile ilgili önemli ifadeler kullanan ünlü isim dikkatleri üzerinde topladı.

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin’in iltifatları kabul edişi şekli ve giyinmesi ile gerçek ünlü olduğunu söyledi. Tekin’in Oxford’da oyunculuk okuyup geldiğini açıklayan ünlü isim, övgüler yağdırdığı ünlü ismin kendisinden 7 yaş küçük olduğunu da açıkladı. Tekin'in uluslararası bir iş için İngilizce konusunda kendisine koçluk yaptığını açıklayan ünlü oyuncu açıklamaları ile programa damga vurdu. Şevval Sam'ın oğlunun 9 tane kolye takıp kendisine pantolon diktirdiğini açıklayan Ece, Tekin’in gerçekten Johnny Depp gibi göründüğünü söyledi.

Ünlü isim, kendi komedi dizisini yapacağını da belirtti ve görüşme halinde olduğunu anlattı. 10 bölümlük ve yarım saatlik bir iş olacağını açıklayan Ece, yapım şirketi olduğunu da dile getirdi. Oyunculuk aşkı hakkında da konuşan başarılı oyuncu, annesinin kendisini çocukluk zamanında satranç, bale ve piyano kursuna gönderdiğini anlattı fakat tiyatro haricinde hiçbirinde uzun süre kalamadığını da söyledi.