Deprem sonrası kapışılıyor! Milli emlak aylık 787 TL taksitle arsa satışı yapıyor! TOKİ'den uygun! 

TOKİ'den uygun! Deprem sonrası kapışılıyor! Milli emlak aylık 787 TL taksitle arsa satışı yapıyor! Kişilere arsalar hakkında yatırım yapmaları için sunulan avantajlar ile isteyen herkesin arsa sahibi olması sağlanır. TOKİ fiyatlarına kıyasla daha uygun olan ve kişilerin arsa alımını kolaylaştıran bu durum kişilerin yüzünü güldürmektedir. Milli emlak sayesinde arsa almak isteyenler de TOKİ’den sonra kişilere sunulan bu olumlu durumdan faydalanır.

Peki bu durumda Milli emlak arsa fiyatları nedir? 22 farklı ilde olacak şekilde 341 adet hazine arazisi satışa sunulmaktadır. Fiyatlar uygun olduğu kadar kişilere ödeme kolaylığı sunulması açısından da 2 sene olarak taksit imkanı sunulmaktadır. 24 ay vadeli olacak şekilde 5 sene emlak vergisi muafiyeti de sağlanmaktadır.

Milli Emlak Arsa Duyurusu Nerede Yayınlanır?

Kişiler için düzenlenmekte olan kampanya ve arsa satın alma imkanı sayesinde düşük fiyata satışa sunulan arsalar belirli günlerde yayınlanır. Milli emlak arsa duyurusu nerede yayınlanır? Konusunda ise Milli emlak gov tr resmi sitesinden yardım almak mümkündür.

Bu siteden kişiler en güncel şekilde arsalara ve arsa fiyatlarına ulaşabilir. Satışa sunulmakta olan arsalar için m2 olarak fiyat hesaplamaları mevcuttur. Bu nedenle kişilerin ihtiyacına göre istedikleri büyüklükte arsa bulabilmeleri sağlanır. Milli emlak arsa satışı için aranan şartlar konusunda da resmi siteden bu bilgilere ulaşılabilir.

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