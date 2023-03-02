Cumhurbaşkanı Emekliler İçin Açıklama Yaptı: Bayram İkramiyelerine Zam Yapıldı Mı?

Emekli vatandaşların dini bayramlar öncesinde almış olduğu ikramiye tutarları Kurban Bayramı öncesinde yine dillendirilmeye başlandı.

Geçen Ramazan ve Kurban Bayramında 1.100 TL ödeme alan emekli vatandaşlar dört gözle Ramazan ve Kurban Bayramı 2023 için ödenecek olan ikramiye tutarını bekliyor.

Geçim derdine düşen emekliler için bayram ikramiyeleri bir nebze olsun rahatlatıcı etki yapıyor. Zor bir yıl geçiren emekliler artan enflasyon oranları ve her geçen gün zamlanan temel gıdalardan sonra aldıkları maaşın yetmediği aşikardır. Bu açıdan yılda iki sefer ödenen ve ilk defa 2018 yılında başlayan bayram ikramiyesi ödemeleri 2023 yılı içinde Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatacak.

Milyonlarca Emekli Bekliyor

SGK emeklileri olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin hak kazandığı bayram ikramiyelerinin ödenmesi Temmuz ayının başlarında yapılacaktır. Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyelerinin tutarının yine aynı kalması bekleniyor. 1.100 TL olarak geçen Ramazan Bayramında ödenen bayram ikramiyelerinde Kurban Bayramı için ödenmesi beklenen tutar yine aynı kaldı. Zor geçinen ve gün geçtikçe daha da zorlanan emekli vatandaşlar için dini bayramlar bir nebzede olsa rahatlık getiriyor.

Bu Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiyelerde artış olacağı ve 2500 TL Ramazan bayramı için, 2500 TL kurban bayramı için toplamda 5000 TL ödeme olacağı düşünülmektedir!