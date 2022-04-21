Denizkartınızın Olması Yeterli, Tek Sözünüzle Anında İndirim Yapılıyor! Bankalar, ilkbaharım gelmesi coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen kredi kart kullanıcılarının harcadıkça kazandıkları kampanyalardan yararlanmasını sağlıyor. Bankaların harcama yaptıkça kazandıran kampanyalarında yalnızca bir sözünüze yüzlerce TL'lik puan hediye edilmesi de cabası. Denizbank'ta bu baharda kredi kartı müşterilerinin yalnızca bir tek sözüne 300 TL değerinde Bonus hediye edeceğini açıkladı.

DenizBank'tan Harcama Sözünüze 300 TL Hediye Yapılacak

DenizBank, 2022 senesi bahar aylarında daha çok harcama yapmak isteyen kişiler açısından harcama sözü yerine 300 TL değerinde Bonus hediyesi veriyor. DenizBank'ın sözünüze Bonus hediyesi kampanyasından faydalanmak amacıyla sizden 12 ay boyunca harcama sözü aldıktan sonra 300 TL'lik Bonus hediyesini veriyor.

Denizbank 300 TL Hediye Bonus Kampanyası Detayları Neler?

Denizbank, aylık harcama taahhüdü veren bütün kredi kart kullanıcılarına 300 TL tutarında Bonus hediyesi veriyor. Bu kampanyadan bütün Denizbank kredi kart müşterileri yalnızca bir defaya mahsus faydalanabiliyor. Denizbank aylık yapılan harcama sözü vererek bonus kazanma isteğinde bulunacak müşterilerden, kredi kart borcunun geçmişe dönük bir şekilde her ay düzenli bir şekilde yatırılmasını talep etmektedir. Kredi kartı borcu gecikme de bulunan kişiler harcama sözüne 300 TL kampanyasından faydalanamıyor

Kampanya kapsamında harcama sözü verildiğinde takip eden ay hesap kesim tarihi ile beraber kampanya başlar. 12 aylık süreç içerisinde harcama sözcüğünün yerine getirilmemesi halinde Denizbank tarafından kredi kartındaki bonus bakiyesi geri alınacak. Eğer ki bonus bakiyesi yok ise eşdeğer tutarda borç kredi kartını yansıtılır. Bu sebeple harcama sözü oluşturduktan sonra 12 ay boyunca bu sözünü yerine getirilmesi gerekir.