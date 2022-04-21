Devletin Emeklilere Karşılıksız Ödeme Yapacağını Açıklaması İle Beraber 55 Yaşını Dolduran Herkese Duyuru

Devletin Emeklilere Karşılıksız Ödeme Yapacağını Açıklaması İle Beraber 55 Yaşını Dolduran Herkes, Gözünü Mayıs Ayına Dikti. Son dönemlerde emekli vatandaşlara her bayram öncesinde rahat nefes aldırın emekli bayram ikramiyeleri, 2022 senesi içerisinde de verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ile BAĞ-KUR emeklileri, Ramazan ayının bereketi ile gelmesinden sonra şimdi de devletin kendilerine vereceği emekli Bayram ikramiyesini bekliyor.

Ramazan Ayının Sonunda Emekli Vatandaşlara 1100 TL Tutarında Emekli Bayram İkramiyesi Verilecek

Son bir kaç yıldır devam eden Bayram öncesinde emekli vatandaşlara emekli bayram ikramiyesi verilmesi, Bu yıl içerisinde de yapılacak.

3'te 2'sini tamamladığımız mübarek Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı öncesinde devlet, emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi dağıtacak. 2022 senesi içerisinde emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi dağıtılacağı açıklandıktan sonra milyonlarca emekli vatandaş sevindi. Emekliler, bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Ve 2022 senesi içerisinde emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? sorularının cevaplarını arama motorlarında araştırmaya başladı.

Emekli Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ile ilgili tartışmalar sürerken (ekonomistler enflasyon rakamlarını baz alarak en az 1700 TL olmasını düşünürken muhalefet kanadından gelen teklifler de ise en az bir asgari ücret tutarı olan 4253 TL) tutarında bir ücret ödenmesi gerekiyor şeklinde görüş bildirdiler ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının yapmış olduğu son dakika açıklaması ile asgari ücret tutarı değil de her zamanki gibi emekli vatandaşlara 1100 TL tutarında bir emekli bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı. Son sözü söylemesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı şekilde çalışma bakanının sözlerine katıl aldığını söyleyerek emekli Bayram ikramiyeleri nin 1100 TL olacak şekilde verileceğini açıkladı. Böylece emekli bayram ikramiyesi ile ilgili tartışmalar son buldu.