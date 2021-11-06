Denizbank’tan Öğrenci Kredisi! 27 Yaşına Kadar Olan Öğrenciler Faydalanabilecek…

Denizbank öğrencileri sevindirecek kredi kampanyası başlattı. Krediden sadece 27 yaşına kadar olan öğrenciler faydalanabilecek. Banka üzerinden yapılan son dakika haberi ile öğrenciler nakit sıkıntısını giderecek.

Öğrencileri sevindiren haber Denizbank tarafından geldi. 27 yaşına kadar olan öğrencileri ilgilendiren haberde öğrenci başına 10.000 TL ye kadar kredi imkânı sağlanıyor. Verilecek olan kredi için kredi notunu ön planda tutan banka öğrenci olan herkese gelir belgesi beyan etmeden ihtiyaç kredisi kullandıracak.

Kredi kullanmak isteyen kişiler daha önceden herhangi bir bankadan kredi kartı veya kredi kullanmış ise, bu kredileri düzenli ödemeler şeklinde ödedikleri takdirde kredi notu yüksek çıkar. Banka şubelerine uğramadan kredi başvurusunu cep telefonlarından yapabilirler. Bankanın belirlemiş olduğu şartları yerine getiren kişilere hızlı bir şekilde geri dönüş yapılır.

Denizbank Öğrenci Kredisi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru yöntemlerinden olan SMS yöntemini kullanabilirler. Cep telefonundan mesaj kısmına kredim yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numarası yazılarak 3280 gönderilir. Sorgulama sonucunda ne kadar kredi alınabileceği öğrenilebilir. Kredi için onay çıktığında ilgili banka şubesine gidilerek kredi alınabilir.

SMS Harici Başka Yöntemle Kredi Başvurusu Yapıla Bilir mi?

Cep telefonu ile kredi başvurusu yapmanın yanı sıra, internet üzerinden de kredi başvurusu yapılabilir. Bunun için bankanın internet bankacılığı kullanılarak ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurmak şartı ile başvuru yapılabilir. Kredi başvurusu yapan kişiler, belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı konusunda araştırma yapıldıktan sonra uygun olmaları halinde bankalardan kredi kullanabilecek. İnternet bankacığı uygulamasını kullanarak kredi kullanmak isteyen kişilerin Denizbank hesabının mevcut olması, Denizbank’a ait mobil uygumla için internet şifresi gerekir.

Denizbank’a ait mobil uygulama kullanılarak yapılan başvuru sonucunda kişilere hızlı bir şekilde kredi konusunda geri dönüş yapılarak ne kadar kredi alınacağı konusunda bilgi verilir. Onaylanmış olan ihtiyaç kredisinde 36 vade seçeneği mevcut olup toplamda 10.000 TL tutarındaki kredi kullanılabilir. Düzenli bir şekilde ödeme yapıldığında, sonraki zamanlarda alınacak kredi tutarında limit yükselebilir.