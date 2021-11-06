Squid Game Yerine İzlenecek Altı Kore Dizisi

Güney Kore dizisi Squid Game'in kapsamlı başarısı yadsınamaz. Kapitalizm ve sınıf farklılıkları gibi temaları araştıran karanlık drama, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisidir. Ancak bu, Kore pop kültürünün dalgası olan “hallyu”nun yalnızca doruk noktasıdır ve bu fenomende göründüğünden daha fazlası vardır.

En az otuz yıldır Güney Kore, diğerlerinin yanı sıra K-dramalar, K-pop ve K-güzellik biçiminde pop kültürünün ihracatını hızlandırarak yumuşak gücünü kademeli olarak artırıyor. Pop kültürü Güney Kore'de büyük bir sektör ve hükümet kültürel prodüksiyonlara büyük yatırım yapıyor - gösterileri, mobil ve sanal gerçeklik platformları için oyunları, modayı, animasyonu finanse eden ve denetleyen Kore Yaratıcı İçerik Ajansı'na (KOCCA) 2021'de 440 milyon dolar ayırıyor.

Bu, dünyanın en büyük pop grubu olan BTS gibi K-pop eylemleri ve benzeri görülmemiş bir küresel ölçekte başarıya ulaşan 2019'daki Crash Landing On You ve Squid Game gibi K-dramlarıyla doruğa ulaştı.

Ancak BTS ve Squid Game'in başarısından önce Güney Kore'nin kültürel ihracatına aşina olanlar için bu küresel çılgınlık sürpriz olmadı. Yıllar geçtikçe, hevesli K-drama hayranları Kore dalgasının katlanarak büyüdüğünü gördü. Yirmi yıl önce, bir K-drama bölümünün bütçesinin yaklaşık 30.000 dolar olduğu tahmin ediliyordu. Bugün, bu fiyat etiketi kolayca bir milyar Güney Kore wonunu (yaklaşık 850.660 $) aşabilir. Bütçede bir artış, daha sofistike üretim, daha iyi oyunculuk, etkileyici puanlar ve sinematografide büyük gelişmeler anlamına gelir.

Oscar ödüllü Parazit filmini izleyen herkes, inceleme toplayıcı Rotten Tomatoes'da yüzde 98'lik bir onay oranıyla, aldığı evrensel beğeniye layık olduğunu kabul edecektir. Ancak Güney Kore dizileri yapım standartları açısından uzun metrajlı filmlerin çok gerisinde değil.

Squid Game, bazıları küresel sahnede fark edilmeden giden, eleştirmenlerce beğenilen K-dizilerinden oluşan bir lejyonu takip ediyor. İşte yutturmaya değer altı, hit K-dizileri.

1. Kötülük Çiçeği (2020)

Bölüm sayısı: 16

Tür: Gizem, gerilim, melodram

Mevcut: Netflix

Cha Ji-won (Moon Chae-won tarafından oynanır) Baek Hee-sung (halyu yıldızı Lee Joon-gi tarafından canlandırılan) ile mutlu bir evliliği olan bir cinayet masası dedektifidir. Ancak bir dizi açıklanamayan cinayeti araştıran Ji-won, mükemmel kocasının söylediği kişi olmayabileceğinden şüphelenmeye başlar. Hee-sung, karısı geçmişinin derinliklerine inerken yalanlarının ortaya çıkmasını izler.

Bu K-draması izleyicileri tahmin etmeye devam ederken, ara sıra bir komedi rölyefi ve romantizm serpiştirmek gerilimi azaltıyor. Olay örgüsü özenle hazırlanmış ve iyi zamanlanmış ifşaatlar ve akıldan çıkmayan orijinal bir skor ile gösteri tempolu ve merak uyandırıcı.

2. Bayım (2018)

Bölümler: 16

Tür: Dram

Mevcut: Netflix

My Mister'da, Park Dong-hoon (Lee Sun-gyun), hayatının mutlu bir hayat olmadığını kabul etmek zorunda kalır. Bir üniversite öğrencisinin patronu olduğu bir şirkette çalışan orta yaşlı bir mühendis, annesi ve iki işsiz erkek kardeşiyle birlikte yaşıyor. Dong-hoon, mücadele eden ailesine yardım etmek için elinden geleni yapar, bu sırada kendi hayatı darmadağın oluyormuş gibi hisseder.

Lee Ji-an (profesyonel olarak IU olarak bilinen Lee Ji-eun tarafından canlandırılan) yaşlı büyükannesine bakmaya çalışırken ve aynı şirkette geçici olarak çalışırken bir tefeci tarafından ağır borç altında olan ve taciz edilen genç bir kadındır. Dong-hoon olarak.

3. Şifacı (2014)

Bölümler: 20

Tür: Aksiyon, gerilim, romantizm

Mevcut: Netflix

1980'lerde, Güney Kore'nin otoriter rejimden demokrasiye geçişi sırasında, yasadışı demokrasi yanlısı bir radyo istasyonunu yöneten beş kişilik bir grup, 1992'de bir öğrencinin ölümüne yol açan büyük bir skandala rastlar.

Onlarca yıl sonra, kod adlı Şifacı (Ji Chang-wook), ünlü bir yayın gazetecisi (Yoo Ji-tae) ve ikinci sınıf bir tabloid haber muhabiri (Park Min-young) olan yasadışı bir gece kuryesi, ne olduğu hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak için bir araya gelir. öğrencilerin başına geldi.

4. Bay Kraliçe (2020)

Bölümler: 20

Tür: Tarihi drama, romantik komedi, fantezi, vücut takası

Mevcut: Viki

Bu dizinin, kendisini 1850 civarında Joseon döneminin sonlarından kalma bir kraliçenin vücudunda kapana kısılmış bulan Jang Bong-hwan adlı bir adam hakkındaki planından daha saçma bir şey bulmak zor olurdu. 1392 ve 1897'de sona erdi) ve yine de Kore kablolu televizyon tarihinin en yüksek yedinci draması.

Shin Hye-sun, ana karakteri parlak bir şekilde karikatürle sınırlanabilecek bir rolde canlandırıyor ve gösteri sadece onun performansı için izlenmeye değer.

5. Taçlı Palyaço (2019)

Bölümler: 16

Tür: Tarihi drama, romantizm

Mevcut: Netflix

17. yüzyılın başlarında Joseon döneminin ortalarında, ayaklanmaların ve kraliyet güç mücadelelerinin zirveye ulaştığı bir dönemde geçen Taçlı Palyaço, suikasttan korkarak ikizine Ha Sun (Yeo Jin-goo) adında bir palyaço sipariş eden bir kralın hikayesini anlatıyor. ), tahttaki yerini almak için.

Çocukken, Ha Sun'ın ailesi bir salgın sırasında öldü. Neredeyse açlıktan ölüyordu ama bir grup soytarı tarafından kurtarıldı ve sonunda onlardan biri olmak için büyüdü. Soytarılar sahne aldığında, Ha Sun, fiziksel görünümlerindeki benzerlikler nedeniyle Kral Lee Hun'u canlandırdı.

6. Navillera (2021)

Bölümler: 12

Tür: Dram

Mevcut: Navillera bir Netflix orijinalidir

Yetmiş yaşındaki emekli postane çalışanı Sim Deok-chool (Park In-hwan), yaşam boyu bale öğrenme hayali kurmuştur. Ama hayat yoluna girdi ve hayalini bir kenara bıraktı - şimdiye kadar. Ailesinden destek görmemesine rağmen, 23 yaşındaki Lee Chae-rok (Song Kang) ile tanıştığı bale derslerine kaydolur.

Chae-rok'un bale için bir yeteneği ve tutkusu vardır, ancak dansçı olma kararı onu babasından uzaklaştırmıştır. Mali ve duygusal olarak mücadele ederken, bırakmayı düşünüyor. Ancak Deok-chool ile tanışıp onun bale koçu olduğunda işler değişmeye başlar.