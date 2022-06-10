Paralar Hesaplara Yatıyor Kontrol Etmeyi Unutmayın

SED ödemeleri ile ilgili beklenen ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Yüzlerce ailenin beklediği paraların yatırılmaya başlandığı söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yüzlerce aile için beklenen ödemelerin hesaplara yatmış olabileceğini söyledi. Haziran ayı hesaplarına göre 1650 TL olması beklenen ödemelerin ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığı bildirildi. Ekonomik destek paketinden yararlanması beklenen kişilerin hesaplarını kontrol etmeleri söylendi.

1650 TL Hesaplarda Olacak

Temel ihtiyacı olan öğrenciler için eğitime destek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında maddi anlamda destek olacak 1650 TL ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediliyor. SED' desteğinden yararlanacak ailelerin bir çocuk için 1650 TL destek alacağı ve Haziran ödemelerinin gerçekleştiği ihtiyaç sahipleri kişilerin hesaplarını kontrol etmeleri için hatırlatma yapıldı.

Aile Sosyal Bakanı Yanık ifadesinde ekonomik destek olan SED için ihtiyaç sahibi olan ailelerin Haziran ödemelerinin hesaplarına toplam olarak 238 milyon TL yatırıldığını ifade etti.

1650 TL Hesaplara Yatırıldı

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının temel ihtiyaçları karşılama konusunda ailelere destek amaçlı SED hizmetinden yararlanabileceğini açıklamıştı. Bakan Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre çocukların sağlıklı şekilde ailelerin yanlarında yetişmesinin hedef alınarak SED desteğinden her çocuk için aylık olarak1650 TL destek sağlanacağını belirtti. Ailelerin Haziran ayı ödemeleri için hesaplarına bakmaları gerektiği de sözlerine eklendi.

Bakan Yanık yaptığı açıklama da SED hizmetinden faydalanan aileler için toplam olarak 238 milyon hesaplarına yatırıldığı çocukların sosyal ve ekonomik etkinliklerden yararlanmalarında bir nebze olsun faydalanmaları konusunda bu ödemelerin destek olacağına dikkat çekti. Okul desteği projesi için çocukların gezilerden doğa sporları ve tarihi alanları gezme konusunda etkinliklere katılmaları için öngörülen hizmetlerin SED kapsamında gerçekleşeceğini de ifade etti.

Ayrıca sportif faaliyetlerden faydalanmaları çevre bakımı engelli, ağaçlandırma ve yaşlılarla bir arada olma gibi farkındalık etkinliklerinin oluşabileceği ortamları yarattıklarını da SED ile gerçekleştirdiklerini çalışma faaliyetlerini devam ettirdiklerini çalışmalarına kattıklarını da belirtti. İhtiyaç sahibi ailelerinin SED hizmetinden yararlanarak daha iyi bir eğitim ve daha iyi şartlarda eğitim görmelerinde oldukça yararlı olacağını SED kapsamı içinde gerçekleştirdiklerini belirterek Haziran ayı ödemelerini hesaplarına bakarak kontrol edebileceklerini söyledi.