Denizbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası, nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için heyecan verici bir kampanya başlattı! Bu kampanya kapsamında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere aynı gün içinde destek ödemeleri yapılarak hızlı bir şekilde 30000 TL kredi ödemesi verilecek. Üstelik 3 ay ertelemeli seçenekler de sunuluyor. Denizbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyenler, banka şartlarına uygun olduklarında kolayca başvurularını gerçekleştirerek bu fırsatlardan yararlanabilecekler.

Bu Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyenler "kredim" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını 32 80 numarasına göndererek başvurularını tamamlayabilirler. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan kişilere hızlıca kredi onayı verilecektir. Başvurular sonucunda aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılarak acil nakit ihtiyacı olanlara destek sağlanacaktır. Denizbank şubelerine kimlikle gelir belgesiz olarak başvuru yaparak da bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, "kredim" yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını 32 80 numarasına göndererek başvurularını tamamlayabilirler. Ayrıca banka şubelerine giderek kimlikle gelir belgesiz olarak kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası, internet bankacılığı kullanıcılarına 30000 TL'ye kadar kredi veriyor. Ziraat Bankası hesabı olan kişiler internet bankacılığı uygulamasını kullanarak 30000 TL ihtiyaç kredisini hemen aynı gün içinde alabileceklerdir.