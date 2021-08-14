Denizbank ve Vakıfbank'tan Açılan Yeni Başvuru Ekranında 25000 TL Kimlikle Verilecek

25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda, 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilirsiniz. vereceğimiz bankalar üzerinden yapacağınız kredi başvurularında kredi notunuzun uygun olması ile birlikte anında onay alabilir ve aynı gün içerisinde banka şubelerinden kredinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca krediler bankanın internet bankacılığı üzerinden online olarak da verilmektedir.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, ilk olarak banka kredi notunuzun uygun olması gerekiyor. En az 1300 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa, bankalar üzerinden onayı alabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca banka kredisi yerine göre de onay alacaktır. 25000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu kredileri gelir belki siz olarak da kullanabiliyor. Kredi onayı almak istiyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank 25000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kimlikle 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, Denizbank üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredilerini Denizbank üzerinden bankadan ve online olarak internet üzerinden kullanabilir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın SMS kredi servisine bir mesaj atarak, ne kadar kredi onayı alacağınızı görebiliyorsunuz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunu bu şekilde yapmış olacaksınız. 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredinizi banka şubesinden sadece kimlikle gelir belgesiz olarak kullanabileceksiniz.

Denizbank üzerinden kredi onayı alan kişiler, ayrıca, 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanırlar. Ayrıca ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin internet bankacılığı kullanmaları durumunda kredilerini online olarak Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de alabiliyorlar.

Vakıfbank, 25000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapmak için bankanın internet sitesine girebilir veya bankada bir hesabınız varsa, internet bankacılığı şifresi ile birlikte Vakıfbank, mobil uygulaması üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz. 25000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yaparsınız, banka şubesinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, gelir belgeniz ve kimliğinizle birlikte en yakın Vakıfbank şubesine gitmeniz yeterlidir. Vakıfbank, emekli olan ve çalışan müşterileri, bu kredi imkanı tanıyor, eğer bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız en az bir yıllık sigortanızın olması gereklidir.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, kamu bankası olmasından dolayı banka şubesinden yapacakları kredi başvurularında sadece kimlikleriyle birlikte işlem yapabiliyor. Bankanın, güncel faiz oranlarını, bankanın resmi internet sitesine girerek öğrenebilirsiniz.