Baht Oyunu Ada Bora’yı Kıskandığını Gizleyemiyor!

Kanal D ekranında yayınlandığı ilk bölüm itibariyle seyirci kitlesi ile buluşan ve Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Baht Oyunu dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmana Cemre Baysel tarafından hayat verilen Ada karakterinin kıskançlık krizi yaşaması damga vurdu ve olaylar merak konusu oldu. 17 Ağustos 2021 tarihinde izleyici ile buluşacak olan Baht Oyunu’nun yeni bölümünde seyirci kitlesi kahkahalara boğulacak ve Ada ile Bora'nın aşkını izleyecek.

Son olarak 8. yeni bölümü ile sevenleriyle buluşan Baht Oyunu, 9. bölümü ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlık yapıyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel gibi birbirinden başarılı 2 oyuncunun rol aldığı projenin son bölümünde Bora, Ada karakterini onu bir daha görmek istemediğini söylemişti. Yayınlanan yeni fragmana göre ise 9. bölüme Ada’nın kıskançlık krizi damga vuracak ve Bora Ada’ya kendisini kıskandığını gizleyemediğini söyleyecek.

Projenin 8. bölümünde Ada'nın Bora’ya yalan söylediği ortaya çıkıyor ve Bora bunu kabul edemeyerek Ada’yı bir daha görmek istemediğini ifade ediyordu. Ada karakteri ise Bora’dan duymuş olduğu sözler karşısında tekrardan şirkete girip Bora’ya kendisini kanıtlamak istedi. Bunun için ise Rüzgar ile konuşan Ada, Tuğçe'nin asistanı olarak işe geri döndü.

Adana'nın Tuğçe'nin asistanı olarak geri işe alınması ile otoritesi sarsılan Bora, bu defa Ada’yı zorlamaya niyetlendi. Tuğçe ile asistanı Ada’ya imkansız bir görev veren Bora, ünlü pop ikonu olan Kuzey Batı ile röportaj yapılmasını istedi. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise ikisinin de işinden olacağı dikkat çekici bir gelişme olarak öğrenildi.

Bora'nın isteği üzerine Kuzey Batı ile röportaj yapmak isteyen Ada ile Tuğçe sonunda istediklerini başardı ve Kuzey’i şirkete getirdi. Bora ise Kuzey Batı’nın şirkete gelmesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ancak ünlü pop ikonunun Ada’ya gösterdiği yakınlık karşısında oldukça rahatsız oldu.