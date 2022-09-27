Denizbank ve 2 Bankadan "Gelir Belgesiz" Şartı İle 40.000 TL Ödeme Yapacağı Haberi Geldi!

Gelir belgesiz kredi kampanyasında 40000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan 3 banka üzerinden bugün resmi olarak bir duyuru yapıldı ve kredi kampanyaları ay sonuna kadar devam edeceği duyuruldu. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan ve gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi 40000 TL olarak verilecek bu kredilerde, Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası, aynı gün içinde kredi ödemelerini internet üzerinden hesaplarınıza yatıracaktır.

Başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde 40000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara aynı gün içinde destek ödemeleri verilmektedir. Denizbank, Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğini söyleyebiliriz.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi başvurusu yapabilir. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj atabilirsiniz.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına göre, hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri alabileceğini de söylemek istiyoruz. Denizbank üzerinden ayrıca mobil uygulamalar aracılığı ile birlikte de kredi alabilirsiniz.

Akbank ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank ve Garanti Bankası üzerinden kredi başvurularında bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların 40000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği açıklandı. Akbank ve Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucuna hemen destek verilecek ve onaylanan bu kredilerde de şartlara uygun olarak krediler, sizlere hesaplarınızı hemen alınacaktır. Akbank ve Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvuruları, mobil uygulamalar haricinde banka şubeleri üzerinden de kolay bir şekilde yapılabilmektedir.