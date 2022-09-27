Resmi Gazetede Yayınlandı! Emekliye 30000 TL Ödeme Haberi Resmi Olarak Hesaplara Yatacak

Emekli olan vatandaşların Ekim içerisinde alacakları bu k nakit ödemeleri ile ilgili bilgiler, Resmi Gazete de paylaşıldı. Emekli maaş hesabınız üzerinden 30000 TL kadar ödeme alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için acil kredi imkanından faydalanabilmenize göre, sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak.

Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda, kredi kullanacak olan vatandaşların belirli şartlar dahilinde emekli maaş hesapları üzerinden kredi onay alabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları ihtiyaç kredisi başvurularında, hem şartlara uygun olarak hemen aynı gün içerisinde kredi ödemelerinden faydalanabilecekler ve onaylanan Krediler hesaplarına 30000 TL olarak yapabilecektir.

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar...

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde daha önce kredi onayı alıp, düzenli ödeyen kişilere daha yüksek limitlerde krediler sunulacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olarak kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanılarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. 30000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine giderek de işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi başvurularını internet sitesi üzerinden yapacak olan vatandaşlar, bankaların kendi resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurması gerekiyor. Belirtilen bu şartlar dahilinde kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için bankalar 5 dakika içerisinde sonuç verecektir, onaylanan krediler ise hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.