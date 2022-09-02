Denizbank ve 2 Bankadan Açıklama Geldi: Bu 3 Banka Sizlere Acil Kredi Verecek ve 30.000 TL Olacak...

Acil kredi imkanı sağlayacak olan 3 banka tarafından yapılan kampanya duyurusunda, gelir belgesiz 30000 TL ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. 30000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler kredi puanı uygun olmaları durumunda, Denizbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen hesaplarına ödemeler alabilmektedirler. Denizbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi değerlendirmesi sizin kimlik numaranız üzerinden yapılarak, ne kadar onay aldığınız hakkında bilgiler sizlere söylenecek ve kredi puanınız üzerinden kredi faiz oranları da belli olacaktır.

Denizbank kredi başvurusu!

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde hemen onay alarak mobil uygulamalar üzerinden de hesabınıza ödemeler yapabilirsiniz.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru!

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda kredi işlemleri için şubelere gitmeden hızlı bir şekilde onay alabiliyor. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka 36 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi imkanı sağlamaktadır. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirecek kişiler, mobil uygulamalar ve internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde işlem yapacak.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise kredi imkanından faydalanabilmeleri için SMS atmaları yeterli olacaktır. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Bankaların güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız sizlerde resmi internet sitelerine giriş yaparak güncel kredi faiz oranlarını öğrenerek, aylık hesaplamalarınızı buradan yapabilirsiniz.