Denizbank ve 2 Bankadan 150.000 TL'ye Kadar Olan Borçlar İçin Kapatma Yapacağını Açıkladı

Bankalar daha önce bu krediler de çok düşük limitlerde işlem yaptırmaktaydı. 150 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız da bazı şartlara uygun müşteri olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Sadece 150 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız düzenli bir gelir durumunuzun da olması gerekir. Bankalar gerekli duyması halinde sizden kefil veya ipotek de isteyebilir. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve bankalar ile aranız bozuk değilse güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için 150 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Şekerbank 150.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu

Şekerbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanabiliyorsunuz. 150 bin TL'ye kadar 36 ay vade ile bu kredileri almanız mümkündür. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ilk üç ay ertelemeli olarak kredi taksitlerini ödeyeceklerdir. Şekerbank 150.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olmaları durumunda bu kredileri hemen aynı gün içerisinde kullanılabileceğini de söylemek istiyoruz. Şekerbank 150.000 TL borç kapatma kredilerinde kredi kullanacak olan kişi eğer emekli ise emekli maaşını bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilir. Verilen bu krediler de 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı bulunmaktadır.

Alternatif Bank 3 ay ertelemeli 150.000 TL borç kapatma kredisi

Alternatif Bank üzerinden de 3 ay ertelemeli 150.000 TL borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesini vermeleri yeterlidir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka değerlendirmeyi Genel Müdürlük üzerinden yapacağı için 1-2 iş günü beklemeniz gerekiyor. Kredi sonuç eğer olumlu ise banka sizin güncelde olan kredi kartı ve kredi borçlarınızı kapatacak ve tek bir banka üzerinde ödemenizi sağlayacaktır.

Denizbank 150.000 TL borç kapatma kredisi

Denizbank üzerinden de 150 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Banka kredi başvurusu yapacak olan müşterilere belirli şartlara uygun olmaları durumunda bu kredileri hızlı bir şekilde vermektedir. Denizbank 150.000 TL kredi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılıyor. Çünkü borç transferi olduğu için bankalara uzaktan kredi başvurusu yaparsanız. Olumsuz yanıt alabilirsiniz. Bu sebeple banka sadece müşterilerine kendi banka şubelerinden hızlı bir şekilde imkan sağlamaktadır. Size en yakın DenizBank şubesine giderek kimliğinizi ve gelir belgenizi verdikten sonra kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm bankalarda olduğu gibi bu banka üzerinden de kredi alırsanız, 36 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz. Üstelik ilk taksit ödemesini de 3 ay erteleme yapmanız mümkün.