Her Çocuk Başına Ödeme Yapılacak! Okul Ve Kırtasiye İhtiyaçları Artık Vatandaş İçin Sorun Olmayacak

Çocuk başına ödeme yapılacak. PTT ve kamu bankaları ödemeleri başlatmış durumda. Okul ve kırtasiye ihtiyaçları artık vatandaş için sorun olmayacak. İşte haberin detayları…

Yeni bir ödeme yardımı sıcak haber olarak basına duyurusu yapıldı.

Her çocuk için vatandaşlarımıza 1.250 TL ve üzerinde bir ödeme yapılacak. Bu ödemler PTT ve kamu bankaları üzerinden gerçekleşecek. Artık oku ve kırtasiye ihtiyaçları vatandaşımız için problem olmayacak. Okulların açılmasıyla ortaya çıkan kırtasiye ve okul masrafları da birçok vatandaşımızı zora sokmaktadır. Zor zamanlarda devlet bu vatandaşlarımıza destek olarak ihtiyacı olan ailelerimize 1.250 TL ve üzerinde ödemeler gerçekleştirecek.

Kırtasiye ve okul masraflarının giderilmesi için ödenecek olan 1.250 TL’ye kadar olan ödemeler hususunda gereken tüm açıklamaları aile ve sosyal hizmetler bakanlığı açıkladı. Aile ve sosyal hizmetler bakanının yaptığı açıklamaya göre maddi durumu iyi olmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu yardım ödemesi yapılacak. Ancak bu yardım ödemesinden faydalanmak için başvuru yapmak gerekmektedir.

OKUL GEREKSİNİMLERİ İÇİN HER ÇOCUĞA 1.250 TL ÖDEME YAPILACAK!

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığının yapmış olduğu açıklamaya göre her çocuk için 1.250 TL SED ödemesi yapılacaktır. Bakanlığın yapacağı bu ödemeler ile çocukların okul ihtiyaçları giderilecek. Eylül ayında başlayacak olan bu ödemelerden faydalanmak için ihtiyaç sahibi olmak şart. Toplamda 170 milyon TL ödenek hazırlanmış durumda. Bu ödemeler ihtiyaç sahibi ailelerin tümüne dağıtılacaktır. 15 Eylül itibari ile başvuruda bulunan ve başvuru onayı alan her vatandaşa bu ödeme yapılacak. Bu ödemeleri vatandaşlar PTT ve kamu bankaları üzerinden alabilecekler.

ÖDEME BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

SED başvurusunda bulunmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bağlı oldukları il ve ilçedeki sosyal hizmet müdürlüklerine ve sosyal yardımlaşma müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru yapıldıkları sırada vatandaşlardan bazı belgeler istenir. Bu belgeler dilekçe, T.C kimlik ve sağlık raporudur. Bu belgeler ile başvuru yapan vatandaşlar ödemelerden faydalanabilecek. Ek olarak okula giden öğrencilerimizin masraflarını karşılamak adına sosyal yardımlardan da faydalanılabilir.