Denizbank ve 2 Banka Daha "Borç Transferi" Yapacak! Bu Bankalar Bugün Başladı!

Borç transferi yapmak isteyen vatandaşlar için Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, duyuru paylaştı. Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, diğer bankadaki olan tüm banka borçlarımızı kapata bilmeniz için sizlere, transfer kredisi vereceğini duyurdu. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli borç kapatma kredisi alabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşların bireysel müşteriler olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi onay alacağını söyleyebiliriz.

Banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların belirtilen politikalara aykırı olmamaları durumunda hemen onay alarak diğer bankadaki olan güncel kredi kartı ve güncel ihtiyaç kredisi borçları kapatılacaktır.

Denizbank

Denizbank, borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeniz gerekmektedir. Kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte en yakın banka şubesine giderek başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Denizbank, borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Denizbank üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlarda, banka şubelerine giderek işlemlerini yapabiliyor. Kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, uygun faiz oranlarından yararlanarak hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapabilirsiniz. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme veriyor.