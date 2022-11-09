TC kimlik numarası son hanesine bakarak ödeme! 0-2-4-6-8 olanlara 99000 TL Nakit hesaplara yatıyor!

Kimlik numarası üzerinden alacağınız 99000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte sizlerde Yapı Kredi Bankası ve Akbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılarak, hemen kredi onayı alabilirsiniz. 99000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi olarak bu iki banka üzerinden başvuru yaparak, hemen onay alabilmektedir. Kimlik numaralarınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 99000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve onaylanan krediler, hesaplara 24 ay vadeli olarak yatacaktır.

Akbank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları işlemlerde, başvurularını 5 dakika içerisinde gerçekleştirebiliyor. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi açıkladı. Akbank Direkt uygulamasını kullanmanız durumunda başvurunuzu daha yüksek limitlerde ve masrafsız olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi 5 dakika içerisinde alabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda SMS ile kredi başvurusu yapmak için başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak onay alabilirsiniz. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini, aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.