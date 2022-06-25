Denizbank ve 1 Kamu Bankasından İlan Verildi! Son Dakika Kampanyasında 11000 TL Gelir Belgesiz, Masrafsız Yatıyor...

Bankalar üzerinden başlatılan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyalarında, Denizbank ve Ziraat Bankası, yeni bir kampanya duyurusu paylaştı. Denizbank ve Ziraat Bankası, özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar ile birlikte kendi bankasından sigortalı olarak çalışan maaşını ödemesini alması durumunda hemen onay vereceği ilk 11000 TL kredi paketini duyurdu. Denizbank ve Ziraat Bankası, kendi bankasından maaş alan müşterilerin kredi notu düşük olsa bile kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi başvurusu için banka şubelerine gitmenize gerek kalmayacak. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda bankadan 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi için cep telefonları üzerinden SMS atabilecek.

Kredim boşluk TC kimlik yazarak, 32 80 numarasına gönderilen mesajlarda, Denizbank'ın cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, onay almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek, kimlikle kredi kullanabilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Denizbank'ın Twitter hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 11000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, yaptığı kampanya duyurusunda, gelir belgesiz olarak kredi vereceği müşterilerinin kendi bankasından maaş alan müşteri olması veya banka hesabı olması gerektiğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden daha önce herhangi bir işlem yapmadıysanız sadece banka şubeleri üzerinden kredi başvurunuzu yaparak, 11000 TL kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak vereceği bu kredilerde kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara, şubelere gitmeden de internet sitesi üzerinden başvuru yapma imkanı sunmaktadır.