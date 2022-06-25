55 Yaş Üzerindeki Emeklilere Müjdeli Haber! Nakit Para Verileceği Bu Akşam Açıklandı

55 yaş ve üzerinde emekli olan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası üzerinden 4000 TL'ye kadar emekli promosyona vereceğini açıklandı. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni emekli promosyon kampanyasında 4000 TL'ye kadar emekli olan vatandaşlara kredi değil, emekli promosyonu imkanı sağlıyor. Para promsyon başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde internet bankacılığını kullanarak ta emekli maaşından emekli promosyonu alabilmektedir.

Emekli olan vatandaşlara verilecek olan bu nakit ödemesi SGK tarafından verilecek olan 750 TL emekli promosyon haricinde üzerine, Yapı Kredi Bankası, kişilerin maaşlarına göre, ödemektedir. 4000 TL'ye kadar alacağınız emekli promosyonu haricinde herhangi bir yakınınızı veya arkadaşınıza bu bankaya emekli maaşını taşımaya ikna ederseniz de kişi başına 250 TL ödeme alabilirsiniz. Emekli maaşını, Yapı Kredi Bankası üzerinden alan vatandaşlar, emekli promosyonu alabilmeleri için 3 yıl boyunca başka bir bankaya maaş taşımaması gerekiyor. Emekli maaşınızı taşıdıktan sonra 4000 TL alırsınız ve bu 4000 TL eğer bir başka bir bankaya maaş taşımak istediğinizde geri ödersiniz. Ancak 3 yıl boyunca maaş taşımazsanız para hibe olur ve size tekrar 3, yılsonuna bankanın yapmış olduğu yeni emekli promosyon kampanyası ile birlikte ödemeler verilmektedir.

Emekli olan vatandaşlar için ayrıca kredi imkanından faydalanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası Emekli Kredisi kampanyası olarak sizlere yüksek limitli krediler vermektedir. Banka üzerinden yapı Kredi Bankası aracılığı ile SMS kredi servisine başvuru yapabilmek için Bireysel TC kimlik ve emekli maaşınızı aralarda boşluk bırakarak, yazabilir; 44 11 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar hemen onayı almaları ile birlikte kredilerini en yakın banka şubelerine giderek TC kimlikleri üzerinden kullanabilmektedir.