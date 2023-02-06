Denizbank tarafından yapılan açıklama önemli! Banka Şubat sonuna kadar ödemelere devam edecek!

Denizbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara şubat sonuna kadar kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Denizbank, İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında başlatılan bu kampanyada kredi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir. Denizbank kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar şubat sonuna kadar kredi ödemesi verilecek.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında kredi işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara banka üzerinden işlem yapılarak hemen 50000 TL ödeme verileceği açıklandı. Banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için bireysel müşteriler olması yeterli olacaktır. Bireysel müşteriler ihtiyaç kredisi almak için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa Denizbank şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Denizbank resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu duyuru sonrasında kredi başvurusunu yapmak isteyen vatandaşları SMS ile de onay vereceğini açıkladı. Kredi notu 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

SMS KREDİ

Sms, kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu cebimde kredi kampanyası olarak yapmanız gerekiyor. Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için 32 80 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacak. Yapılan başvuru sonrasında kredi değerlendirmesi, sizlere hızlı bir şekilde verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılması için Denizbank, mobil uygulamasına giriş yapmanız istenecektir.