QNB Finansbank ihtiyaç kredisi için duyuru yaptı! Katılmak isteyenler SMS atarak 100.000 TL alıyorlar! Hemen başvurun!

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olarak 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilecek. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçek değiştirmek isteyen tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için banka müşterisi olması durumunda internet üzerinden bu ödemeler, yüksek limitli olsa da yapılmaktadır. 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm bireysel müşteriler için başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, şartları uygun olan tüm vatandaşlara ödemeler gerçekleştirilmektedir.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda, işlemlerinizi yapabileceğiniz bir diğer kampanya ise cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yaparak, 100000 TL'ye kadar onay alma olacaktır. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi ödemeleri gerçekleştiren bankalardan birisidir.

Emekli olan kişilerde, kampanyaya katılarak, 100000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi kullanabiliyorlar. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kampanyaları, sizlere 5 dakika içerisinde veriliyor. Emekli maaşınızı, Finansbank şubelerine taşımanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bu bankadan, dilediğiniz zaman kredi imkanından faydalanabilirsiniz.