Denizbank Son Dakika Kredi Duyurusu: Tam 3 Ay (90gün) Ertelemeli 50.000 TL Kredi Vereceğini Duyurdu, Başvuru ATM'den

Denizbank üzerinden sondakika bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Banka 50000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Bankalardan kredi kullanacak kişiler artık şubelere gitmeden de dijital bankacılık üzerinden işlemlerini yapabiliyorlar. Denizbank isteyen müşterilerine internet üzerinden isteyen müşterilerine de ATM üzerinden ihtiyaç kredisi verecek. Özellikle, Denizbank'ın yapmış olduğu duyuruda, Denizbank'ın mobil uygulamasını kullanan müşteriler şubelere gitmeden tüm bankacılık işlemlerini yapabildiği gibi, ayrıca kredi başvurularında yapabilecekler.

Denizbank Şubeye Gitmeden İhtiyaç Kredisi

Denizbank üzerinden 7 gün 24 saat, kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, şubeye gitmeden ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz. Bankanın birden fazla yöntemleriyle birlikte şubesiz olarak kredi başvurusu yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en çok kullanılanları SMS Kredi başvurusudur. Denizbank'ta banka hesabı olan kişiler ise Denizbank'ın mobil uygulamasına girerek buradan internet bankacılığı kredisi seçeneğiyle masrafsız kredi başvurusunda bulunabilirler. Üstelik Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında banka hemen sizlere sonucunu verecek ve sonucuna görede hesabınıza onaylı tutarı yatıracak.

Denizbankın yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte isteyen müşteriler SMS ile kredi başvurusu yapabilir, isteyen müşterileri internet bankacılığını kullanabilir, isteyen müşterilerde müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya en yakın ATM'ye giderek başvuru yapabileceklerdir.

Denizbank Belgesiz İhtiyaç Kredisi

Denizbank üzerinden belgesiz olarak kredi başvurusu yapacak olan kişiler oturdukları yerden bir mesaj atarak bu bankanın kredi kampanyasına başvuru yapabilirler. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere SMS ile kredi başvurusu yaparak, hemen 50 bin TL'ye kadar onay alabileceklerdir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buradan kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına mesaj gönderdikten sonra bu mesaj size 5 dakika içerisinde sonucunu gönderecektir. Gelen mesajda, eğer kredi onayı aldıysanız bu onaylı tutar en yakın DenizBank şubesine giderek kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra bu sizlere kredi notu'nuza göre değerlendirme yapılacak olan bir kredi başvuru yöntemidir. Bu yüzden kredi notunuz yüksek olması gerekiyor.

Kredi başvurusunu, ATM üzerinden yapacaksanız size en yakın Denizbank ATM'sine giderek ister kartlı giriş yaparak, isterseniz de kartsız işlem menüsünden başvurular seçeneğini seçerek buradan ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. ATM kredisine başvuru yaparken yazmış olduğunuz cep telefonu numarasına kredi sonucu gelecek ve onaylanan krediniz varsa en yakın bankadan bu onaylı tutardaki krediyi kullanabileceksiniz.