Denizbank, Şekerbank, TEB, ING ve İş Bankası Hesabı olanlar dikkat! Bu bankalar sizden işlem yapmanızı bekliyor

Denizbank, Şekerbank, TEB, ING ve İş Bankası hesabı olan vatandaşları bulup, nakit ihtiyacı olması durumunda banka tarafından verilecek olan gelir belgesiz ve düşük faizli kredi kampanyalarına katılabilmeleri için işlem yapmaları gerekmektedir. Denizbank, Şekerbank, TEB, ING ve İş Bankası 50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredi kampanyalarında, başvurularını bu bankalar üzerinden yapacak olan kişilerin kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilmeleri için başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeli olarak Kredi olabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyası bir hafta sürecektir.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden hesabı olan vatandaşların başvuru yapabilmeleri için kendi hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak bu bankadan 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecekleri kampanya internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabileceklerdir. Denizbank üzerinden özellikle cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve Kimlik Numaranız: 32 80 numarasına gönderin. başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilirdi, onaylanan, Bu kredi aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

ŞEKERBANK

Şekerbank, üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin emekli olması durumunda kredi imkanı sağlanacağı ve bir hafta içerisinde başvuru yapmaları durumunda hızlı bir şekilde gelir belgesiz kredi alacağı haberi geldi. Size en yakın Şekerbank Şubesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir veya banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

TEB VE ING

TEB Bankası ve ING bankası hesabı olan vatandaşlar, 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda gelir belgesiz olarak kredi alabilmektedirler. Bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı bir şekilde nakit ihtiyacınızda faydalanabilecek ve başvurunuzu bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapmanız durumunda düşük faizli krediler kullanabileceksiniz. Ayrıca size en yakın TEB Bankası veya İNG Bankası şubesine giderek tekim denizde birlikte gelir belgesiz 50000 TL kredi kullanabilirsiniz.

İŞ BANKASI

50000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların iş Bankası hesabı olması durumunda iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmaları durumunda, masrafsız kredi alabilir. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda iş Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, iş cep uygulaması üzerinden yapmış oldukları bu kredi kampanyası başvurusunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilmektedir.