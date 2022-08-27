PTT, Halkbank, Vakıfbank, QNB Finansbank Duyurdu! "Emekliye" 30.000 TL Ödenecek ve Gelir Belgesi istenmeyecek

PTT, Halkbank, Vakıfbank, QNB Finansbank Emekli olan vatandaşlar için verilecek olan gelir belgesiz 30000 TL kredi kampanyasını 10 gün daha uzattı. Başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olacak olan emeklilerin maaşlarını bu bankalar üzerinden almaları durumunda hem özel bankalar üzerinden hem de kamu bankaları üzerinden 30000 TL kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Emekli maaş hesabınız üzerinden acil ihtiyacınızın olması durumunda PTT, Halkbank Vakıfbank ve Finansbank, üzerinden yapacağınız kredi başvuruları ile birlikte sizlerde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz.

PTT üzerinden emekli kredisi 30.000 TL

Emekli maaşı PTT üzerinden alan vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve bu kampanyadan almış oldukları ihtiyaç kredisi ile birlikte acil ihtiyacını giderebilir. Ptt üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 30000 TL 36 ay vadeli kredi başvurularını, PTT şubeleri üzerinden ve cep telefonları üzerinden SMS atarak da hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Sms ile Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için PTT yazıp boşluk bırakın kimlik numarasını yazarak bu mesajın 30 50 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Ptt üzerinden onay almanız durumunda en yakın PTT şubesine giderek aktif Bank aracılığı ile verilecek olan emekli, kredisini kullanabilirsiniz.

Halkbank ve Vakıfbank 30.000 TL emekli kredisi

Kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de 30000 TL kadar verilecek olan emekli kredilerine başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeyle bu bankalardan, sizler için verilecek olan düşük faizli kredilerden yararlanabileceksiniz. Kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 30000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme almak isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilerin maaşlarını bu banka üzerinden alması durumunda kredi onayı verilmektedir. Emekli maaşınızı Vakıfbank veya Halkbank şubesine taşımanız durumunda daha yüksek limitlerde kredi kullanma imkanı sizlere sunulmaktadır.

QNB Finansbank Emekli Kredisi

QNB Finansbank üzerinden 30000 TL emekli kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda gelir belgesiz olarak kredi alabileceğini söyleyebiliriz. TC Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. QNB Finansbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmektedirler.