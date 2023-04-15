Denizbank nakit sıkıntısı yaşayan kişiler için 100.000 TL ödeme vereceğini açıkladı! Bugün başlıyor

Denizbank üzerinden başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşları için uygun faiz oranları ile birlikte yeni bir kredi paketi başladı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. 15 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları için bankalar belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırarak kullanmanıza olanak sağlayacak ve ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere bu kredileri diledikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. DenizBank Bireysel ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Kredi başvurunuzu gerçekleştirmek için öncelikli olarak t.c kimlik numaranızı üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ihtiyaç kredisi alıp almayacağınızı Kredi notunuz üzerinden öğrenebilirsiniz.

15 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında Denizbank üzerinden bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi 100.000 TL'ye kadar verilmekte olup 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulmaktadır. 15 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında Denizbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri verilecek olup belirtilen şartlara uygun olan tüm vatandaşlara cep telefonları üzerinden mobil uygulamaları kullanarak veya banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirerek de deniz mobil uygulaması üzerinden kredi ödemeleri 100.000 TL olarak ödenmektedir.

DenizBank SMS ile bireysel kredi kampanyası cebimde kredi kampanyası olarak bilinmektedir. Denizbank cebimde kredi kampanyası olarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız 32 80 numarasına kredim t.c kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. DenizBank SMS ile kredi başvurusunda bulunup onay alamayan vatandaşlar ise internet bankacılığını veya internet sitesini kullanarak da Bu bankanın diğer Kredi kampanyalarına katılabilir ve başvuru formlarını doldurarak işlemlerini hızlı bir şekilde yine bu banka üzerinden gerçekleştirebilmektedir.