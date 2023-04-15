15 Nisan saat 12'den sonra emeklilerin hesaplarına 20.000 TL ödeme yatacak!!!

15 Nisan tarihi ile başlayan yeni kampanyada emekli maaşı hesapları üzerinden 20.000 TL'ye kadar ödeme olacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler verileceği açıklandı. 20.000 TL emekli ödemesi alacak olan tüm vatandaşları belirli şartlar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde verilirken nakit ihtiyacı olan kişileri belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

20.000 TL ödeme alabileceğiniz hem kamu Bankası hem özel Bankası bulunmakta olup bireysel kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar bu kampanyalara katılarak işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için emekli maaş müşterileri olmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank belirtilen Kredi politikalarına uygun olup işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapmış olduğu bu Kredi ödemelerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 20.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabileceği haberini verdi.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler en yakın banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte bireysel tüketici kampanyasına katılarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve bireysel kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda sizlere verilecek olan kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlar 20.000 TL 36 ay vadeli kredi ödemesi alabiliyor.

Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlara bugünden sonra internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak 20.000 TL ve üzerinde ödemeler verileceği açıklandı. 20.000 TL ve üzerinde ödemeleri Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden almak isteyen emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığı uygulamalarına giriş yaparak istedikleri ihtiyaçlarda bireysel tüketici kredisi kullanabileceğini de söylemek istiyoruz.