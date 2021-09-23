Son dakika yeni bir kredi haberi geldi. Denizbank Kredi Notu Düşük Olanlara 50.000 TL Ödeme Yapıyor, 36 Ay Vadeli Taksitlerle Verilecek Kredi Kampanyası Başladı. Denizbank'tan sizlerde hemen onay alacağınız bu kampanyaya katılabilirsiniz. Denizbank kredi notu düşük olan müşterilerini düşündü ve kredi imkanı tanıdı. İhtiyaç kredisi alacak kişilere 50.000 TL'ye kadar hemen onay vereceğini duyurdu. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte, kredi almak isteyenlere yeni bir kampanya başlatıldı.

Denizbank, özellikle emekli olan kişilere vereceği bu kredilerde, emekli olup emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere, şartsız bir şekilde ihtiyaç kredisi verecek. İhtiyaç kredisi alacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi imkanı sunulacak. 50.000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler, kredi notu düşük olsa da bu kredileri hesaplarına atabilecekler. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına kredi notu düşük olan emekliler haricinde, devlet memurları ve uzun süredir aynı iş yerinde çalışan SGK'lı vatandaşlarda katılabilecek.

Denizbank SGK'lı Kredi Kampanyası ve Düşük Kredi Notuna Onay

Denizbank üzerinden kredi alacak olan kişiler, en yakın Denizbank şubesine giderek kredi için başvuru yapabileceklerdir. Denizbank SGK'lı olarak çalışan kişilerden gelir belgesi isteyecektir. Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarını kendi bankasına taşınmasını isteyecektir.

Emekli olan kişiler maaş taşıması ile birlikte, kredi notu düşük olsa da onay alabileceklerdir. Ayrıca diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatabilecek ve bu şekilde kredi kullanabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi alacağınız bu kampanyalarda, eğer daha yüksek limitlerde kredi almak istiyorsanız, banka sizlere 24 ay vadeli kredi imkanı tanımaktadır.