Emekliye Şubeye Gitmeden 1800TL Fırsatı! QNB Finansbank ve Garanti Açıkladı

2021 Promosyon açıklamasına göre emeklilerin maaşlarına göre alabileceği belirli ücretler bulunuyor. Peki, Emekliler ne kadar promosyon alabilir? Aylık 1.600TL ve 2.600TL arasında maaş alan emekli kişilerin 1.400TL Promosyon ücreti alması sağlanıyor.

Aylık 1.600TL altında emekli maaşı alan bireyler için durum biraz farklı. 1.600TL altında maaş alan emekliler 1.000TL Oranına kadar Promosyon ücretlerinden yararlanabilmekte. 2.600TL ve Üzerinde maaş alan emekliler 1.700TL’ye kadar emekli maaşı alma şansına sahipler.

Bankalar Emeklilere Hangi Avantajları Sağlar? Emekli Avantajları Nelerdir?

Bankalar, kendi bünyesinde bulunan emeklilere özel avantajlar sunmakta. Her bankanın sunduğu avantaj elbette farklıdır. Söz konusu avantajları banka şubenize giderek veya online işlemler alanından öğrenebilirsiniz.

1700TL ve üzerinde promosyon imkanları. Para transfer işlemlerinde işlem ücreti muafiyeti ve para gönderimi sırasında öncelikli olma. Emeklilere özel QNB Finansbank emekli bankacılık hattı üzerinden yararlanma fırsatı. Alo emekli bankacılık 0850 222 11 00 Otomatik ödeme talimatı veren emekliler, CardFinans’ın bir kereye mahsus aldığı yıllık ödeme ücretinden muaf kalıyor.

Emeklilere Promosyon avantajı dışında da pek çok fırsat sunulmakta. Söz konusu fırsatları bankanızın web sitesinden, şubesinden ve en önemlisi bir telefon ile alo çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz.

QNB Finansbank Promosyon Ücretleri

QNB Finansbank emeklilere ne kadar promosyon ücreti tanıyor? Emekliler ne kadar promosyon alabilecek. Emekliler promosyon oranlarını en net şubelerden veya çağrı merkezlerinden öğrenebilir ancak, yapılan açıklamalara göre alabilecekleri bazı promosyon oranları da bulunmakta.

Promosyon ücretleri aylık ücret üzerinden hesaplanmakta. 3 Ayda bir ücret alan emeklilerin 3 aylık ortalaması alınarak söz konusu listeye uyarlanmakta.

1.600TL ve altında maaş alan emekliler 1.000TL’ye kadar promosyon fırsatından yararlanabilecek. 1.600TL ve 2.600TL arasında maaş alan emekliler 1.400TL’ye kadar promosyon fırsatından yararlanabiliyor. 2.600TL ve üstünde aylık ödeme alan emekliler 1.700TL’ye varan promosyon ödemeleri alabilmekte.

Detaylı promosyon bilgileri ve promosyon başvuruları için bankanızın şubesini ziyaret edebilirsiniz